不二家、カフェ新業態を発表・メニュー公開 『ペコちゃんmilkyタイム』「のむmilky」「milkyパイ」など 浦和美園駅に誕生【覧】
不二家は13日、カフェの新業態『ペコちゃんmilkyタイム』を、埼玉・浦和美園駅にオープンすると発表し、概要やメニューを公開した。
【画像多数】『ペコちゃんmilkyタイム』のメニュー 「のむmilky」「milkyパイ」「ふんわりミルキークリームロール」など
『ペコちゃんmilkyタイム』では、「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージしたドリンクやドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなどのスイーツ商品をそろえる。1号店は、埼玉高速鉄道の浦和美園駅改札の横に、1月28日に誕生する。
■ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店
オープン：2026年1月28日（水）午前10時
住所：埼玉県さいたま市緑区美園4-12 浦和美園駅2階
営業時間：午前10時〜午後8時
席数：カウンター8席 テーブル20席
取扱商品（例）
・のむmilky（各種）
・プレミアムmilkyソフトクリーム・milkyパイ（各種）
・milkyドーナツ（各種）
・milkyマフィン（各種）
・ケーキ（各種）
・コーヒー、その他ドリンク
ほか
・甘さすっきりで飲みやすいミルキー風味のドリンク「のむmilky」
【冬季限定】のむmilky（チャイ）
ホット／アイス 各税込450円
ミルキーの優しい甘さに、スパイス香るティーを合わせた特別な一杯。ほんのり感じるスパイスが心地良い、ご褒美ドリンク。冬だけの季節限定商品。
のむmilky（池田抹茶）
ホット／アイス 各税込450円
日本でも数少ない「茶師十段」が在籍する、鹿児島県の老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用。厳選された抹茶の奥深い旨みと、ミルキーの優しくまろやかな甘みが溶け合う上質な一杯。
のむmilky（池田ほうじ茶）
ホット／アイス 各税込450円
鹿児島県の老舗茶商「池田製茶」のほうじ茶を贅沢に使用。丁寧に焙煎されたほうじ茶の芳しい香りと、ミルキーの優しくまろやかな甘みが溶け合う特別な一杯。
・『ペコちゃんmilkyタイム』でしか味わえない初めての商品「milkyパイ」
ミートパイ ※大豆ミート使用 税込345円
大豆ミートを使用したチリミートをパイに詰め込み、粉チーズを振り、香ばしく焼き上げた。
アップルパイ 税込324円
シナモンの効いたカラメル風味のアップルフィリングをたっぷり詰め込み、クランブルをのせ、香ばしく焼き上げた。
あんこパイ ※北海道産小豆使用 税込324円
求肥を重ねたパイを香ばしく焼き上げ、北海道産小豆の粒あんをたっぷりのせた。
・ミルキーらしさを存分に楽しめるロールケーキ 「ふんわりミルキークリームロール」
ふんわりミルキークリームロール 税込495円
真っ白なミルキーロール生地にミルキークリームをたっぷり巻き込みました。上面に絞ったミルキーソースがアクセント。
このほか、ドーナツやマフィン、ソフトクリームも用意。また、ドリンクとのお得なセットメニューもある。
・オープン当日はペコちゃん＆たまさぶろう登場
オープン当日の1月28日は、「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」オープン記念として、不二家の「ペコちゃん」と埼玉高速鉄道のキャラクター「たまさぶろう」が登場するイベントを実施。
ペコちゃん＆たまさぶろうグリーティング（全3回予定）
【時間】11:00〜／13:00〜／15:00〜
※各20分程度
【場所】浦和美園店付近
※状況により時間の変更やイベントが中止となる場合あり
・開店記念お楽しみ袋販売
「ペコちゃんmilkyタイム Happy Bag」税込2525円
＜詰め合わせ内容＞
・ペコサブレ（5枚入）
・ミルキー袋
・ペコちゃんmilkyクッキー 2枚
・ペコちゃんmilkyタイムマグカップ
・ペコちゃんmilkyタイムトートバッグ
・たまさぶろうクリアファイル
・「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポン券
※数量限定のため、なくなり次第終了
・ガラポン抽選会
オープン当日の1月28日（水）〜2月1日（日）の5日間、「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」で税込1200円以上購入すると、ガラポン抽選会に参加できる。
1等：ペコちゃんジャンボぬいぐるみ
2等：卓上ペコちゃん人形（ブラウン）
3等：選べるオリジナルカラートートバッグ（スマイルマーク）
4等：選べる焼菓子（バウムクーヘン、ミルキーバウムクーヘン、ペコちゃんmilkyクッキー）
5等：ペコちゃんmilkyタイムステッカー
※景品は各日数量限定で、なくなり次第終了
※選べる景品について、在庫状況によっては選べない場合あり
