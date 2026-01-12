ド軍本拠地でコヨーテが徘徊した

ドジャースの本拠地に現れたまさかの“珍客”が、日米のファンの間で大きな話題となっている。カリフォルニアの地元TV局「KTLA」は11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムの観客席に野生のコヨーテが出没したと報じた。オフシーズンの静かな球場に現れた野生動物の姿に、SNS上では驚きの声が広がっている。

コヨーテが発見されたのは10日（同11日）のことだった。スタジアムツアーに参加していたファンが、観客席の階段で周囲を窺っている姿を目撃。同メディアは、ツアーに参加した家族が立っていた場所からほんのわずかな距離にいたと伝えている。掲載された写真には、無人のスタンドを悠然と歩くコヨーテの姿が収められていた。

同メディアによれば、南カリフォルニア地域では1月下旬から3月にかけてコヨーテの活動が活発化するという。今回の騒動による負傷者は報告されていないが、どのようにして厳重な警備をすり抜けスタジアムへ侵入したのか、その経路は不明のままだ。州の職員は遭遇した際、大きな音を立てて距離を保つよう勧告を出している。

スター軍団の本拠地に現れた野生動物に、SNS上のファンも即座に反応した。「大谷を見たかったのだろう」「シーズンオフのドジャースタジアムに行くと野生のコヨーテや野生の大谷翔平（デコピン付き）が見れるらしい」「ドジャースタジアムはどんなカオスな空間なんだ」「スタジアムツアーに参加したらデコピンがしたのを回収する大谷さんが見られる日がある一方でコヨーテが徘徊している日もあるなんて」といったコメントが寄せられ、盛り上がりを見せていた（Full-Count編集部）