試合前から大乱闘で会場は騒然...！強面ラッパーと喧嘩自慢が集まった「異色イベント」現地リポート

開始早々の乱闘騒ぎ

コワモテの喧嘩自慢と人気ラッパーたちが大挙して襲来――！！

昨年末、大阪堺市のイベント会場が異様な熱気に包まれていた。HIPHOPと格闘技を組み合わせた実験的イベント『MURDERATION』が開催されていたのだ。

「親和性は高いが正式には交わってこなかった２つのカルチャーを融合させる」というのがイベントの狙い。主催者は人気ラッパーの漢 a.k.a. GAMI（47）と、格闘家でWBF世界ヘビー級王者の高橋知哉（38）の２人だ。

12月28日午後２時、イベントは開始早々に不穏な空気に包まれた。

「素人集団に喧嘩を売られた」

主催者の一人である高橋がそう啖呵を切ったのだ。漢をはじめとしたラッパーチームが応戦し、会場内はヒートアップ。集団乱闘へと発展した。

もみくちゃになるなか、ラッパー軍団の一人がパイプ椅子で高橋の頭を殴打。高橋はラッパーを持ち上げて近くの机に叩きつけ、ガシャーンというすさまじい音とともに机は真っ二つとなった。

セキュリティーの制止で乱闘騒ぎが収まると、この日のメインイベントである喧嘩自慢たちのバトルが始まった。ラッパーチームと格闘家チームがそれぞれ喧嘩自慢を招集。１分間の殴り合いを繰り広げた。

１試合目は“最強セキュリティー”中村直輝（ラッパーチーム）と“ブラジルの喧嘩屋”フェリペ・ダエネカス（格闘家チーム）が対戦。ゴングとともに両者が激しく打ち合い、観客を大いに沸かせた。

２試合目が始まるまでの合間、主催者の漢からシークレットゲストに指名されたラッパーの紅桜（38）と、同じくラッパーで『ブレイキングダウン６』にも出演した梵頭（ぼんず・40）がフリースタイルを披露。集まった観客は２人が吐くバースに合わせて首を振り、２試合目に向けてさらに会場の熱気は高まった。

２試合目は“福島最強ラッパー”DAZUO（ラッパーチーム）対“天免の暴れ達磨”加勢紘士（格闘家チーム）が対戦。こちらも開始早々、激しい殴り合いとなり、試合は一進一退の攻防をみせた。

主催者が明かした手応え

乱闘騒ぎ、ド派手などつき合い、即興のフリースタイルラップなど盛りだくさんの“祭り”は熱狂のうちに幕を閉じた。２時間半のイベントを終えた後、主催者の漢はFRIDAYデジタルの取材に『MURDERATION』への思いを明かした。

「元々、HIPHOPと格闘技の相性はいいと思っていました。俺たちが地下格闘技イベントのゲストに呼ばれてラップをすることもありましたけど、綺麗にマッチングしているとは言い難かった。だから、何か新しいことがやれないかと考えていたんです。

『MURDERATION』は集客にこだわっていません。今日みたいな男同士の闘いを、一つの作品としてMVの中に入れ込むような形を目指しています。正直、まだ手探りなところもあります。それでも今日はすごく良い試合が見られた。これからブラッシュアップして、さらに盛り上げていきたいですね」

もう一人の主催者である高橋は「まだ痺れています（笑）」と椅子で殴られた頭をさすりながら、こう振り返った。

「漢さんと１年半ぐらい前から構想を練っていたんです。正直、今の格闘技ってそんなに流行ってないじゃないですか。逆に、HIPHOPはすごく人気がある。HIPHOPのファン層に選手の名前が売れたらいいなと思っています。有名なラッパーや、ビッグな格闘家を呼んでどんどん盛り上げていきたいですね」

即興でフリースタイルを披露した梵頭と紅桜も好印象を抱いていた。

「当日まで何をやるのか全然知らされていなかったんですけど、即興でフリースタイルをやっちゃいましたね（笑）。試合は最後まで戦う姿に興奮しました。心を打たれました。第２回も期待したいですね。ただ、最初の乱闘のときは、みんな目がイッちゃってましたけど（笑）」（梵頭）。

「あれだけラッパーがいて、俺が一番年下。だから喰らわせるしかないじゃん？ 俺は田舎の田んぼの畦道から上がってきたんだ。俺にも意地があるし、格闘家の人たちにも意地がある。そういう人たちが戦うっていうのは、やっぱりカッコエエな」（紅桜）

２つのストリートカルチャーを掛け合わせた新たなイベントは、これからどんな展開を見せていくのか。