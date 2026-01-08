ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡¡¥Ü¥ó¥º¤â¸«¤¿»Ø´ø´±ÃÇ¸À¡ÖºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
²ÃÆþ2Ç¯¤Ç2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò1Æü¤«¤±¤ÆÆÃ½¸¤¹¤ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Ð±é¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌîµå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈà¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤Î°Î¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¹½À®¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë50-50¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¡£3ËÜÎÝÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤òºÆÊüÁ÷¡£¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÃ«¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆÃ½¸¤âÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¹¥¬¡¼¥¸¥¢¥ó»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈµåÃÄ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢Èà¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë°ìÊý¤Ç²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¸å10Ç¯´ÖÈà¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆ±Ä´¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃ»´üÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ËÄ¹´üÅª¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢4·î¡Á6·î¤ËÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡×¤ÈÂçÃ«¤Î»ÑÀª¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÎÂåÍý¿Í¡¢¥Í¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤ä°å»ÕÃÄ¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡ÊÊÔÀ®ÉôÄ¹¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥º¡ÊGM¡Ë¡¢»ä¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÏÈà¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤éÁ´°÷¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹Á´°÷¤Çº£¸å10Ç¯´ÖÈà¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¹¤«¤µ¤ºÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Æ±»á¤Ë¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌîµå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å5Ç¯´ÖÈà¤ò¸«Â³¤±¤Æ¡¢º£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤È¸À¤¦¿Í¤Î°Õ¸«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë