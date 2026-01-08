JOY＆わたなべ麻衣、事務所を退所し独立 わたなべ麻衣は「mai」に改名を発表
タレントのJOY（40）が8日、自身のYouTubeチャンネル『JOYのそれ群馬にもありますけど!!!』を通じて、所属事務所・Grickを退所し、独立したことを報告した。
【動画】40歳で決断！事務所退所とフリーで活動してくことを明かしたJOY
同チャンネルは、JOYと放送作家・大泉洋一氏が群馬を盛り上げるため奮闘するアポ無しロケ番組。この日は「ユージと行く歴史の街・安中市」で、タレントのユージ（38）も参加し、ロケとともにトークを繰り広げた。
トークの中で大泉氏から「JOYさん的に今年の目標はあるんですか？」と聞かれるとJOYは「まず、僕は事務所の方を退所しまして、今年からフリーということで活動していくことになりましたので」と告白。「もちろん円満退社で、今年から自分の会社でやっていくということなんで」と明かし、新事務所名については「JAM's flower（ジャムズフラワー）」と紹介。「JAM'S（ジャムズ）＝ジョイ＆マイ（妻・わたなべ麻衣（mai=マイ）」と説明した。
また、同日、妻のわたなべ麻衣（36）もインスタグラムのストーリーズを通じて、「去年いっぱいで事務所を円満退社し 今年から夫婦揃ってフリーになりました。そのタイミングでJOYくんと「『こっちの方が字面の並び良くね？』というとんでもなく軽いノリでわたなべ麻衣から【mai】に芸名を変更しました」と発表。「今後ともJOY mai夫婦をよろしくお願いします]と呼びかけた。
JOYは1985年4月15日生まれ、群馬県高崎市出身。A型。本名：ジョゼフ・グリーンウッド。高校在学中にスカウトされ、雑誌『men’s egg』（大洋図書）の看板モデルとして活躍。現在はタレントとして数多くのバラエティ番組に出演。日本テレビ系バラエティ『心ゆさぶれ！先輩ROCK YOU』でレギュラーを務める。
maiは女性ファッション誌『ar』のモデルを務めたほか、ロート製薬「極潤」のCMなどにも出演。インスタグラムでは顔を膨らませる「ぷぅ」顔で知られ“インスタの女神”として人気を博した。2025年1月31日をもってREVIVEを退所し、その後JOYと同じ事務所「Grick」に所属していた。
2人は2019年6月に結婚。2020年10月に第1子となる女児が誕生した。
