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JOY、家族3人ディズニー満喫SHOT公開 愛娘4歳の誕生日を祝う

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JOYが7日までにInstagramで、愛娘の4歳の誕生日について報告した
  • 「ディズニーランド＆シーを2日間楽しんできたよ!!」と投稿
  • トイストーリーホテルでの家族3ショットなど、お祝いの様子を公開した
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