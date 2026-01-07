雪の宮城を舞台に繰り広げられた里帰りツアーにて、サンドウィッチマンの2人が世界的アーティスト・YOSHIKIの意外すぎる「書き間違い」を現地で確認し、大興奮する一幕があった。

『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、特定の分野に詳しすぎる子どもたちが「博士ちゃん」として、大人顔負けの授業を行うバラエティ番組である。今回は新春スペシャルとして、サンドウィッチマン、芦田愛菜、イモトアヤコが待つ雪原にYOSHIKIがヘリコプターで降臨。この豪華な顔合わせが実現するなか、話題はYOSHIKIが日本人として初めてハリウッドのチャイニーズ・シアターに手形を刻んだ快挙の裏側に及んだ。

以前、同番組に出演した際、YOSHIKIは自らの名前を刻印した際に「Yoshikiの『i』の点を入れるのを忘れてしまった」と告白していた。これを受け、ロサンゼルスで単独ライブを行ったサンドウィッチマンの2人が現地を直撃。実際に手形を確認したところ、伊達みきおが「本当に点がない！」と、歴史的なモニュメントに残されたまさかの誤字を発見した。

雪原での再会時に伊達と富澤が「点がないのを確認してきました」「付け足してこようかと思ったんですけど、ガードマンがいたのでそのままにしておきました」と報告すると、YOSHIKIは「夜こっそり行って書きます」と冗談めかして応じ、一同を笑わせた。