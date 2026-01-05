ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、歴代パートナーポケモンたちの進化した姿が再登場する「イベントテラレイドバトル」を1月9日9時から順次開催する。

期間中、★7の黒い結晶のテラレイドバトルに歴代パートナーポケモンたちの進化した姿が出現。本イベントで出現するポケモンには「さいきょうのあかし」が付いている。

初回は1月9時から1月16日8時59分までの期間でじめんテラスタイプの「最強のフシギバナ」が出現。以降は順次開催予定となっている。

「イベントテラレイドバトル」に挑戦する際の注意事項

・イベントテラレイドバトルで遊ぶには、以下の方法で最新情報を受け取ってほしい。

「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「ポケポータルニュースを 受け取る」

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

・黒い結晶のテラレイドバトルに挑戦するには、エンディング後に遊べるようになるイベントをクリアしている必要がある。ただし、マルチプレイ中のトレーナーのテラレイドバトルに参加する場合か、あいことばで知り合いのテラレイドバトルに参加する場合、イベントをクリアしていないトレーナーも黒い結晶のテラレイドバトルに参加することができる。

・★5のテラレイドバトルに挑戦するには、エンディングまで進行している必要があります。ただし、マルチプレイ中のトレーナーのテラレイドバトルに参加する場合か、あいことばで知り合いのテラレイドバトルに参加する場合、エンディングまで進行していないトレーナーも★5のテラレイドバトルに参加することができる。

・インターネット通信を用いて他のトレーナーとテラレイドバトルをするには、Nintendo Switch Online（有料）への加入が必要。

・イベントテラレイドバトルはパルデア地方でのみ発生する。

