マクドナルド『とろけるホットパイ』期間限定で登場 史上初“3層クリーム”の新作「塩キャラメルアーモンドパイ」も
日本マクドナルドは、冬の人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」シリーズを、7日から全国の店舗で期間限定販売すると発表した。今年は、昨年好評だった「生チョコクリームパイ」に加え、シリーズ史上初となる3層仕立ての新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」が初登場する。
【写真】「濃厚〜！」塩キャラメルアーモンドパイ（220円〜）
新作の「塩キャラメルアーモンドパイ」は、アーモンドクリーム、塩キャラメルクリーム、濃厚なキャラメルフィリングの3層構造。アーモンドクリームには香ばしいクッキーと砕いたアーモンドダイスが散りばめられ、食感のアクセントに。ほんのり塩味のキャラメルが甘さを引き締め、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめる仕上がりとなっている。
一方の「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用したなめらかな生チョコクリームが特徴。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙な一品だ。口に入れた瞬間、とろけるような食感が広がり、冬にぴったりのご褒美スイーツとして支持を集めている。
仕事や勉強の合間、寒い日の外出後のリラックスタイムなど、幅広いシーンで楽しめるのも魅力。カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしてもおすすめだ。
また、同日から放送開始となる新TVCM「私のせいじゃない！」篇には、伊藤沙莉と、お笑い芸人・イワクラが出演。山本リンダの名曲「どうにもとまらない」に乗せて、「とろけるホットパイ」の誘惑に抗えず店へ引き寄せられていく様子が、ユーモラスに描かれている。
