若者に向け開発された原付二種スクーター

ホンダのインドネシアにおける二輪車の生産・販売を担う合弁会社「PT Astra Honda Motor」は、2025年12月1日に、主力モデルである原付二種スクーター「Vario（バリオ）125」の新型をジャカルタで発表しました。

同モデルは、若い世代のライダーに向けたライディングパートナーとして開発された一台です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「Vario（バリオ）125」です！ 画像で見る（25枚）

搭載される「e-SP」エンジンは、最高出力8.2kW（11.1PS）／8,500rpm、最大トルク10.8Nm（1.1kgf.m）／5,000rpmを発揮し、優れた走行性能と最大51.7km／Lという高い燃費性能を両立しています。

今回のモデルチェンジでは、外装を中心に全面的な刷新が図られたことに加え、新たにストリートスタイルをコンセプトとする「ストリート」タイプがラインナップに追加された点が大きな特徴です。

新設定のストリートタイプは、力強く表現豊かなキャラクターを際立たせることを目指しており、バーハンドルと分離型のメーターパネルを標準で装備します。

車体色とコーディネートされたホイールカラーとの組み合わせにより、個性を重視する若い世代のライダーのパートナーとなるよう設計されています。

エクステリアにおいては、フロントライト、リアライト、ウインカーのデザインが一新され、より先進的でスポーティな印象へと生まれ変わりました。

特にフロントライトは、同車のアイデンティティであるV字形状を継承しつつ、最新のLED技術を採用したことで夜間走行時の視認性が向上し、照射範囲と距離が拡大されています。

メーターパネルも新鮮で魅力的なデザインとなり、このモデルのスポーティなキャラクターを強調します。

実用面も進化しており、ライダーに必要な情報を表示するフルデジタルメーターパネルには、速度計や燃料計のほか、オイル交換のリマインダー機能も備わっています。

また、ヘルメットや日常の荷物を余裕で収納できる18Lの大容量トランクを確保しました。さらに、走行中にガジェットを充電できるUSB Type-C充電器や、荷物を安全に運べる機能的なフック、より広くなったフロントコンソールボックスなどが装備され、日常での快適性と機能性が高められています。

足回りには、スポーティなデザインのホイールに、フロント90／80、リア100／80サイズのワイドタイヤを装着。ブレーキシステムには、ウェーブディスクブレーキと、前後が連動するコンビブレーキシステム（CBS）が採用されています。

同モデルのカラーバリエーションは、「CBS-ISS（アイドリングストップ）」タイプに「アドバンスブルー」「アドバンスマットレッド」「アドバンスマットブラック」の3色が設定され、ブロンズカラーのホイールと「Vario」の文字を刻んだ3Dエンブレムが採用されます。

また、「CBS」タイプは「スポーティミント」「スポーティレッド」「スポーティブラック」の3色展開です。

そして新設定のストリートには、「ブラックコーラル」「ブラックパープル」「ブラックホワイト」の3色が用意され、それぞれ車体色の差し色と同色のホイールカラーでコーディネートされています。

ジャカルタでの納車価格は、CBSタイプが2441万ルピア(日本円で約22万円)、CBS-ISSタイプが2606万5000ルピア（約24万円）、そしてストリートタイプが2649万9000ルピア（約25万円）となっています。

同モデルに対し、日本のユーザーからは「V字型のLEDライトが鋭くて現代的」「国産のスクーターよりもエッジが効いていてカッコいい」といった好意的な意見や、「23万円なら即買いしたい」「この価格でこの見た目は反則」などコストパフォーマンスの良さに対するコメントも寄せられています。