【さそり座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
一気に知識を蓄えていくときです。今は集中力が備わっているので、今まで先延ばしにしていた「学びたいこと」を吸収したり、気になっていた「まとめておきたいこと」を整理したりするといいでしょう。
また、気分転換に新しい場所に出向くのにもいいときです。素敵なカフェを見つけたり、理想的なサロンと出会えたり、心がウキウキするような出会いがありそうです。仕事では、あなたの言葉が大きな影響を与えることになりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
知識をしっかりと吸収するためには、“水のパワー”を使います。おすすめの食材は「黒オリーブ」です。
黒オリーブは塩漬けにされていることが多いので、ほんのり塩気が欲しいサラダやピザのトッピングにぴったりです。ワインなどお酒のおつまみとしていただくのもおすすめです。
黒い色と塩味は水のパワーを象徴し、さらに丸い形のまま食べることで金運アップにもつながります。完熟した黒オリーブは、自分を強くする力も備えています。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
