ストーブの前で温まる猫ちゃんが可愛いと注目を集めています。話題の投稿は20万を超えるいいねを獲得し「この顔！なんでこんなに猫って可愛いのか」「あったかい？って聞いてみたいな」「幸せだね」といったコメントが集まっています。

【写真：ストーブの前に座る猫→『表情』を見たら……思わず笑ってしまう光景】

「温かさ」を噛みしめている猫ちゃん

Instagramアカウント「猫にペチペチされたい」に投稿されたのは、幸せがあふれ出ている猫ちゃん。電気ストーブに向かって座っているのは猫の「すあま」ちゃんです。電気ストーブの灯りに照らされて、うっとりと目を閉じている表情からは「温かくて幸せ……」という心の声が漏れ聞こえてきそうです。カメラの方を向いてくれたときも、終始リラックスして目を細めていたとのこと。こちらまで温かくなるすあまちゃんのすてきなお顔でした。

愛猫第一主義

すあまちゃんは、パパさんとママさんと暮らしているのだそう。家庭内では、すあまちゃんはとても大切にされていて、家族の中心となっています。そのため、すあまちゃんに寂しい思いをさせたり、不自由な思いをさせたりしないように徹底しているようです。

可愛さとシュールが交差する「家族ドラマ」も話題

ママさんパパさんは、すあまちゃんとの生活を邪魔するパパさんを里親募集に出したり、家から運び出したりといった、面白い動画を作っています。ママさんパパさんがどんな内容の動画を撮影しているのか、すあまちゃんは全部知っているのかな？ と尋ねてみたくなりますね。

投稿されている動画では、すあまちゃんが名演技を見せてくれることも。すあまちゃんが映っているだけで、可愛さやシュールさがプラスされ、いい味を出しているそうです。ママさん、パパさんと楽しく幸せな暮らしを送るすあまちゃんでした。

すあまちゃんがぬくぬくしている投稿には「目を閉じて幸せ噛みしめてる感じが出ていて可愛い」「寒い日はストーブ独り占めが良いよにゃー」「なんとも幸せそうなかわいい表情ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「猫にペチペチされたい」では、すあまちゃんとママさんパパさんの楽しくて面白い動画が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫にペチペチされたい」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。