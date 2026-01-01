BTS、7人の“完全体”でカムバック決定 「2026.03.20」日付を新年に発表 ARMYに直筆手紙【メンバー全員コメント】
7人組グループのBTSが1月1日、今年3月20日にカムバックすることを発表した。2022年6月にリリースしたAnthology Album『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶりに完全体アルバムをリリースする。
【別カット】BTSがARMYに送った直筆の手紙
カムバックの日付は、BTSがARMY（BTSファンの呼称）に送った直筆の手紙を通じて初めて明かされた。BTSは新年を迎えるにあたり、手書きの手紙をファンの自宅へと配送。変わらずそばにいてくれたファンへの感謝を伝えるとともに、「2026.03.20」という日付を記し、カムバック日に関するヒントを伝えた。
メンバーたちは、
「誰よりも切実に待っていました」（RM）
「待っていてくださって、本当にありがとうございます」（Jin）
「今年も楽しく共に過ごしましょう。愛しています」（SUGA）
「ついに考えていたことが現実に！」（j-hope）
「僕たちが会う年がやってきました」（Jimin）
「2026年はもっとたくさん、もっと素敵な思い出を作っていくので期待していてください！」（V）
「会いたいですね！今年もよろしくお願いします」（Jung Kook）
という直筆メッセージで真心を伝えた。
今回の手紙は、この3年間、Global Superfan Platform「Weverse」のメンバーシップを維持し、BTSと共に時間と思い出を重ねてきたARMYへの贈り物として届けられた。実物の手紙を受け取れなかった会員も、1月末よりWeverseを通じて同様のメッセージを確認することができる。待ち続けてくれた国内外のファンが、7人のメンバーの想いを共有できるように準備されている。
BTSは2025年の最終日、完全体でWeverse LIVEを進行しながら、ファンと共に新年を迎えた。その中でメンバーは昨年を振り返りながら、「今年は無事にカムバックして、アルバムがうまくいけば嬉しい。BTS、大ヒットしよう」と新年の願いを語った。
なお、BTSは3月20日の新譜リリースに続き、大規模なワールドツアーの開催も予定。新譜およびツアーに関する詳細は、今後公式チャンネルを通じて順次公開される予定。
