プロ野球・巨人が所属選手全員との契約更改交渉を、12月23日に終えました。

アップ率を見ると、突出しているのは田中瑛斗投手の620％。日本ハムでの7年間で1軍通算登板10試合だった田中投手は今季巨人で62試合に登板。その功績に合わせて、年俸750万円が4650万円にアップしています。

続いてはベストナイン、ゴールデングラブ賞に選出された泉口友汰選手の268％となっています。3位はリチャード選手。こちらも今季はプロ8年目にして、出場試合数、安打数、本塁打数、打点、そして盗塁でキャリアハイの数字を誇っていて、260％のアップとなりました。

自身を“便利屋”と称した石川達也投手は先発、ロングリリーフに火消しなど何でもこなしたその器用さが認められ、228％のアップ。200％（倍増）となったのは大勢投手と山崎伊織投手、そして、増田陸選手です。

▽巨人契約更改2025 アップ率トップ5（金額はすべて推定、率の小数点以下は切り捨て）620％ 田中瑛斗（750万円→4650万円）268％ 泉口友汰（2200万円→5900万円）260％ リチャード（1000万円→2600万円）228％ 石川達也（1600万円→3650万円）200％ 大勢＆山崎伊織（9000万円→1億8000万円）、増田陸（1300万円→2600万円）