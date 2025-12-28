¡ÈÀµÊá¼êÁè¤¤¡ÉÀ©¤·¤¿¾®6½÷»Ò¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¡¡¥×¥íÀä»¿¤Î¥ê¡¼¥É¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¡×
DeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁýÅÄè½Ì´Áª¼ê¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¹¥¥ê¡¼¥É
¡¡¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¾®³ØÀ¸¤¬NPB12µåÃÄ¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡£Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Î27Æü¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë5-1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ç·×3¼ºÅÀ¤ÈÅê¼êÎÏ¤¬¸÷¤ëDeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÀµÊá¼ê¤ÎÁýÅÄè½Ì´¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤ê¤à¡ËÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡á¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤À¡£
¡¡26Æü¤ÎÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤ÏÄÍÌîÂÀ°ìÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡á¿ÀÆàÀî¡¦µ×ËÜ¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡Ë¡¢°¤Éô¹§ÂÀÏ¯Áª¼ê¡Ê6Ç¯¡á¿ÀÆàÀî¡¦ÀîÏÂ¥·¥ã¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤ÏËÅÄ°ìµ©Áª¼ê¡Ê6Ç¯¡áÅìµþ¡¦´ú¤ÎÂæ¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¹âÌîÀµµÁÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡á¿ÀÆàÀî¡¦À¾¾®°ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëº¸±¦¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò°ì¿Í¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿ÁýÅÄ¤µ¤ó¡£ÀËÇÔ¤·¤¿½éÀï¤â2²ó°Ê¹ß¤ÏËÜÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä°î¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÂ´Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤âÃË»ÒÁª¼ê¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼ê¤ÈÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡Ö¼þ¤ê¤ÏÃË»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡DeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÅö½é¡¢ÀµÊá¼ê¸õÊä¤¬3¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¡£µåÃÄOB¤Î¾¾°æÈôÍºÇÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¤¹¤ë¡£
¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö½÷»Ò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÀÊÌ¤Î°ã¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯Åê¼ê¿Ø¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ï¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡È°ïºà¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÅê¼ê¿Ø¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢Êá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤ëÁýÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö½÷»Ò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Íè¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤à¤Ù¤¯¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë