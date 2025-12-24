テーマは「獅考力」…悲願の初V目指す埼玉西武ライオンズジュニア

小学5、6年生によるジュニアチームNo.1決定戦「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2025」が26日から29日まで神宮球場と横浜スタジアムで開催される。21回目の今年は計16チームが出場、日本一の座をかけて戦う。パ・リーグインサイトではパ・リーグ6球団のジュニアチームを紹介する。埼玉西武ライオンズジュニアの星野智樹監督に、チームの強みや注目選手などを聞いた。

西武ジュニアは本大会出場メンバー16人（6年生）と、出場メンバーと同様に大会までの活動期間中、練習や練習試合などのチーム活動に参加するサポートメンバー5人（5年生）で構成される。2025年度のセレクションには埼玉県を中心に全国から約650件の応募があり、1次選考（動画審査）、2次選考（実技テスト）、最終選考（実戦形式のテスト・面接・筆記試験）を経て21人が選出された。

大会での優勝を目指す過程で、野球技術の向上だけでなく、選手一人ひとりの非認知能力や言語化能力の育成にも注力。勝利の先にある「人としての成長」を大切にし、将来の野球界だけでなく、社会を担うリーダーの育成を目指して活動している。大会初優勝を目指す今大会の出場メンバー16人、サポートメンバー5人は以下の通りだ。

1.中澤諒陽（なかざわ・あさひ）東京都・文京レッドサンズ・投手

「重い球が持ち味。とてもまじめな選手」

3.澤永勇真（さわなが・ゆうま）千葉県・浦安ベイマリーンズ・投手

「良い笑顔の明るい選手。投手陣のキャプテン」

5.栗原侑甫（くりばら・ゆうほ）埼玉県・霞ケ関イーグルス・外野手

「自慢の足を生かしてチャンスを増やすチャンスメーカー」

6.吉田凱政（よしだ・かいせい）埼玉県・宗岡ヤンガーズ・内野手

「完璧な守備と小技に加えパンチ力も兼ね備えた“静かなる切り札”」

8.中山翔太（なかやま・しょうた）埼玉県・志木ジュニアベースボールクラブ・内野手

「副キャプテンとして試合を冷静に見守り、どんなプレーでも確実に決める」

9.矢野駿介（やの・しゅんすけ）東京都・茗荷谷クラブ・外野手

「攻走守の全てで要の選手。魅力的な脚でグランドを駆け回る」

10.桂歩夢（かつら・あゆむ）埼玉県・小手指ファイターズ・内野手

「試合前はお調子者、試合中は本気。強肩とパンチ力でスタンドを沸かせる」

11.小島颯（こじま・そう）埼玉県・栗原ビーバーズ・投手

「キレのあるストレートで三振を取りにいける選手」

17.熊代海聖（くましろ・かいせい）埼玉県・西堀ファルコンズ・投手

「クロスファイヤーと牽制が武器」

18.相座丞太郎（あいざ・じょうたろう）東京都・小平フレンズ・投手

「速球に加え早いテンポで打者を追い込める選手」

23.梶原煌斗（かじはら・きらと）山梨県・小立少年野球・投手

「精密機械。四球が少なく試合をコントロールできる選手」

25.五十嵐悠晟（いからし・ゆうせい）新潟県・八海シャークス・内野手

「身体の大きさとパワーですべてを圧倒する。その打球は常に規格外」

27.諸橋侑吾（もろはし・ゆうご）新潟県・八海シャークス・捕手

「『令和版・古田敦也』の異名を持つ男！ 背中で引っ張るチームリーダー」

31.佐藤慧大（さとう・けい）埼玉県・ファイヤーナインズ・内野手

「打球は強烈、走塁は超速。誰にも止められない身体能力モンスター」

42.丸山涼（まるやま・りょう）栃木県・宝木ファイターズ・捕手

「抜群の運動神経でフィールドを駆け巡る。勢いのあるプレーに注目」

51.川浦英勝（かわうら・ひでかつ）群馬県・群馬ワールドウイングス・外野手

「チームトップクラスの脚力でチームに勢いを与える」

◯サポートメンバー

0.舘野奏空（たての・かなた）栃木県・真岡クラブ・内野手

「野球センス抜群。どこでも守れるユーティリティプレーヤー」

4.羽鳥雄翔（はとり・ゆうと）埼玉県・小泉ジュニアーズ・内野手

「グラブ捌きは6年生にも負けない、守備の名手」

7.小林奏太（こばやし・そうた）埼玉県・東村山3RISEベースボールクラブ・内野手

「広角に打球を放ちチームに貢献できる選手」

16.植田康太（うえだ・こうた）埼玉県・小山ドラゴンズ・内野手

「攻走守の全てでスピード溢れるプレーが魅力」

66.片山粋（かたやま・いっき）埼玉県・中村ウインズ・内野手

「気持ちを前面に出したプレーでチームに流れを呼び込める選手」

星野智樹監督「強みは自分たちで考えて行動できる点」

チームスタッフは、以下の通りだ。

代表・白崎浩之（ライオンズベースボールアカデミーコーチ）

監督・星野智樹（ライオンズベースボールアカデミーコーチ）

投手コーチ・宮田和希（ライオンズベースボールアカデミーコーチ）

野手コーチ・綱島龍生（ライオンズベースボールアカデミーコーチ）

マネージャー・山崎まり（ライオンズベースボールアカデミーコーチ）

育成アドバイザー・豊田太郎（ベースボール＆スポーツクリニック）

星野監督に2025年ライオンズジュニアについて聞いた。

「今年のチームは“獅考力（しこうりょく）”をテーマに、自分たちで考えて行動できる点が大きな強みです。守備ではバッテリーを中心に無駄な進塁を許さず、失点を最小限に抑える意識が徹底されています。攻撃面では『出塁・進塁・得点』を常に意識し、毎イニングで得点を重ねられる力があります」

注目選手については「全選手にぜひご注目いただきたいですが……」と前置きした上で「（バッテリー）小島・梶原・相座・丸山、（キャプテン）諸橋、（センターラインの要）矢野・桂・吉田、（攻撃の軸）佐藤・栗原・五十嵐」をあげ、チームを引っ張る存在として期待を寄せた。

まもなく幕をあけるNPBジュニアトーナメント。星野監督は「悲願の初優勝を目指し、全員野球で最後まで戦い抜きます」と意気込みを表した。

◯NPBジュニアトーナメント

「子どもたちが“プロ野球への夢”という目標をより身近に持てるように」との思いから日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団が主催し開催する、小学5・6年生による軟式野球の全国大会。NPB12球団、NPBファーム公式戦参加2球団、日本独立リーグ野球機構加盟2リーグによって選抜・編成された計16のジュニアチームが、プロ球団本拠地のスタジアムを舞台に日本一の座をかけて戦う。これまで数多くのプロ野球選手が輩出された「プロの登竜門」ともいえる大会で、今年で開催は21回目。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



