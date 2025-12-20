無双系幼稚園児の新感覚ホラーアクション、ABEMAで配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作冬アニメ『カヤちゃんはコワくない』を2026年１月11日（日）から毎週日曜日夜６時より、WEB最速配信する。
『カヤちゃんはコワくない』は、百合太郎によりWebコミック配信サイト「くらげバンチ」で連載中の人気漫画が原作。幼稚園に通う主人公・カヤちゃんには強い霊能力があり、友達や家族に忍び寄る“おばけ”をやっつけているものの、周囲からはなかなか理解されない日々を送る、幼稚園が舞台の新感覚ホラーアクション作品。小さな女の子が“おばけ”を相手に無双する姿の痛快さで注目を集め、今回のアニメ化にも期待が寄せられている。
このたび「ABEMA」にて『カヤちゃんはコワくない』のWEB最速配信が決定。地上波放送直後の2026年１月11日（日）から毎週日曜日夜６時より「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にてWEB最速配信を開始。また同日夜11時より「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を無料放送するほか、放送５日後の毎週金曜日夜６時より最新話の１週間無料配信も実施する。
(C)百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会
『カヤちゃんはコワくない』は、百合太郎によりWebコミック配信サイト「くらげバンチ」で連載中の人気漫画が原作。幼稚園に通う主人公・カヤちゃんには強い霊能力があり、友達や家族に忍び寄る“おばけ”をやっつけているものの、周囲からはなかなか理解されない日々を送る、幼稚園が舞台の新感覚ホラーアクション作品。小さな女の子が“おばけ”を相手に無双する姿の痛快さで注目を集め、今回のアニメ化にも期待が寄せられている。
(C)百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会