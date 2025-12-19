体調が悪くて寝ていた飼い主さん…音がするので目を開けると…。子猫の飼い主さん思いの行動が注目を集めています。話題の動画の再生回数は195万回を超え「猫のグルグルは、本当に治癒促進するらしいです」「「早く良くなってねー」ってメッセージですね」「この世で1番好きな音です！最強の癒しの力」といったコメントが集まっています。

【動画：体調不良で寝ていると、『心地よい音』が聞こえてきて→目を開けたら、『子猫』が…尊すぎる瞬間】

お見舞いに来てくれた子猫

Instagramアカウント「める&ひげ子&ラテ&おと」に投稿されたのは、飼い主さん思いの子猫の姿です。飼い主さんは体調不良で寝ていたそうですが、心地よい音が聞こえてきて目が覚めたのだそう。目を開けると、お布団に子猫のおとちゃんがしがみついていたそうです。飼い主さんを心配してお見舞いに来てくれたのだそう。

飼い主さんが聞いた心地よい音は、おとちゃんがのどを鳴らす「ブーブー」という音だったそうです。猫は甘えるときにのどを鳴らします。おとちゃんはのどを鳴らす音がいつも爆音なのだそう。そして、猫がのどを鳴らす音には治癒効果やリラックス効果があると言われています。飼い主さんの看病もする素敵なおとちゃんでした。

おとちゃんと先輩猫ちゃんたち

おとちゃんには、3匹の先輩猫ちゃんがいるそうです。先輩猫ちゃんたちは、妹猫ができてうれしそうな子や、元気いっぱいのおとちゃんに押され気味の子がいたといいます。

爆音のブーブー

動画でも特徴的だったおとちゃんの「ブーブー」とのどを鳴らす音は、おとちゃんが起きている間の8割くらい聞こえてくるそうです。飼い主さんと目が合うと3秒で最大音量になるのだそう。さらに、避妊手術を受けたときは、麻酔が効き始める直前までブーブー音がしていたそうです。いつもごきげんで愛情深いおとちゃんでした。

投稿には「おまじないをかけてくれたんです!痛いの痛いの飛んでけーって」「きっと飼い主さんを心配してお見舞いしてくれてるんですね」「想像していたより大きなブーブー音でびっくりしました」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「める&ひげ子&ラテ&おと」では、おとちゃんと先輩猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

