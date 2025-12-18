平野ノラ『6000枚の...』愛娘の写真整理を決意
お笑いタレントの平野ノラが16日、オフィシャルブログを更新。娘・バブ子ちゃんの０歳から現在までの写真をまとめたアルバム作りに本腰を入れていることを明かした。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女・バブ子ちゃんを出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、平野は『6000枚の...』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「バブ子の０歳から今までの写真をアルバムにします！！！」と宣言しつつ「やろうやろうと思い４年以上経ってしまい、携帯の中にパンパン状態！」と写真整理を先延ばしにしてきたことを告白。
現在、スマートフォンの中には約6,000枚もの写真があるという平野。「今年中に先週からはじめました！」「6,000枚あるから大変だわ」とその膨大な作業量に思わず本音も。「この数年ずっと、どうアルバムを作り、何枚残すか考えていました」と悩みながらも「やっぱり写真をプリントしようと」「先は長い〜」と形に残す決意を固めたことを明かした。
続けて「関係なっ！」とつづり、「ランチのラーメン」や洋菓子、ライトアップした東京タワーの写真を披露したり、「電動らくちんでした」と手をかざすだけで適量のソープが出てくる「自動ソープディスペンサー」を購入したことなども写真とともに報告した。
最後には「来週！！ぜひ！始球式やります！」と12月21日（日）に開催する「令和７年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド」 女子決勝の始球式を務めることも明かし、ブログを締めくくった。
