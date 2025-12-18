《5万円で7日間”JR乗り放題”》外国人限定きっぷ「ジャパン・レール・パス」はなぜこんなに安い？廃止できない理由

コロナ禍が終わり、日本各地に再び観光客が押し寄せるようになっている。

日本人観光客に加えて海外からの旅行者も増え、新幹線や特急の停車駅では大きなスーツケースを抱えた外国人観光客の姿を多く見かける。

政府はコロナ禍以前からインバウンド推進政策を進めてきたが、コロナ禍の収束後も高市政権の下で外国人観光客の誘致を強化している。その結果、多くの観光客が各地に押し寄せ、「オーバーツーリズム」ともいえる状況が生まれている。

もちろん日本人観光客も少なくはないが、現状では外国人観光客の存在感のほうが際立っている。

破格の外国人観光客専用きっぷ

JRグループは、外国人旅行者向けに「ジャパン・レール・パス」というJRの鉄道・バスが乗り放題になる特別企画乗車券を発行している。

料金は、グリーン車用7日間が大人7万円、普通車用が大人5万円と格安の設定だ。ちなみに14日間用はグリーン車（大人、以下同じ）11万円、普通車用8万円で、21日間用がグリーン車14万円、普通車10万円である。子どもはその半額となる。

なお、新幹線の「のぞみ」「みずほ」に乗車するには「【ジャパン・レール・パス専用】のぞみ・みずほ利用券」を別途購入する必要があり、東京・品川〜新大阪間で4960円（区間により異なる）となっている。

これは正規運賃と比べれば破格で、東京〜大阪間を2往復するだけで元が取れる計算だ。

多くの外国人観光客が日本を訪れる理由のひとつに、「ジャパン・レール・パス」の存在がある。日本人が利用できない格安パスであることから、「外国人だけが優遇されているのではないか」と感じる人も、残念ながら少なくないだろう。

アベノミクス以降、日本円の価値は下落し、日本はコスパよく観光できる地域として海外に知られるようになった。その結果、世界中から観光客が押し寄せている現状がある。

では、日本で外国人向けの格安パスがあるように、他国にも外国人旅行者向けの乗り放題パスは存在するのだろうか。

ヨーロッパの乗り放題パスもお得

まず、もっとも知られている外国の乗り放題パスといえば、「ユーレイルパス」だろう。

ヨーロッパ各国で乗り放題可能な「ユーレイル グローバルパス」は、利用日数に応じて料金が設定されている。4日間用は大人1等427ドル、2等337ドルで、5日間用は1等481ドル、2等378ドル。7日間用は1等576ドル、2等453ドルとなり、10日間用は1等676ドル、2等532ドル。そして15日間用は1等835ドル、2等658ドルとなっている。

なお、筆者がユーレイルパスの日本語サイトを確認した際には、これらの価格から25％割引のキャンペーンが実施されていた。

特定の国だけで利用できる「フレキシパス」もあり、たとえばフランス版では1日から8日までの期間が設定されている。料金は1等が132〜441ドル、2等が104〜347ドルと日数によって異なる。こちらも筆者が確認した際には、25％の割引キャンペーンが実施されていた。

こうして見ると、「ジャパン・レール・パス」だけが特別に優遇された格安きっぷではないことがわかるのだが、日本円がどの主要通貨に対しても安くなっている現状を考えると、やや割高に感じられるかもしれない。とはいえ、こういった外国人向けのパスを各国が用意してくれているのは、一種の相互主義の表れでもあり、日本も国際的な関係の中で同様の対応をとっているといえる。

なお、現在ヨーロッパ方面への渡航は、ロシア上空を飛行機が通過できない影響で移動時間が長くなり、航空運賃も高騰している。そのため、日本人にとっては以前にも増して“高嶺の花”となっているのが実情だ。では、もう少し身近な国々の状況はどうだろうか。

韓国・台湾にもフリーパスがある

韓国には「KORAILパス」があり、2日間用から5日間用までの設定で、料金は2日間用が13万1000ウォン（12月15日時点で約1万3800円）、5日間用が27万5000ウォン（同2万9000円）となっている。

台湾にも同様に「TR-PASS」があり、学生用や一般用などの区分がある。一般用では3日券が2400台湾元（12月15日時点で約1万1900円）、5日券が3200台湾元（同1万5800円）と、いずれも比較的手頃な価格だ。

韓国や台湾なら日本から距離も近く、そのぶん航空券も比較的安いため、旅行先として選びやすい。こうした近隣諸国との相互交流を促進するうえで、日本が外国人向けの比較的安価な鉄道パスを用意するのは自然な流れといえる。

各国が日本人旅行者を優遇している以上、日本も世界の旅行者を歓迎するという「相互主義」の考え方が、その背景にあるのだ。

日本人の経済力が落ちていることが問題

世界各国や地域の人々に日本を訪れてもらい、日本に好意を持ってもらう。そして日本人が海外を旅して見聞を広め、国際的な友好関係の礎を築く……各国で外国人向けの鉄道パスを設けているのは、そうした相互交流を促進するための仕組みでもある。

日本人の立場からみると「訪日外国人のジャパン・レール・パスがうらやましい」と感じるかもしれない。しかし、日本人が海外に出て見聞を広めることができなくなっているほど、通貨の価値や国力が低下している現状のほうが、むしろ深刻な問題といえる。

せめて国内だけでも気軽に旅を楽しみたい……そう思う人は多いだろう。だが、実際には日本人が日本国内を安く鉄道で旅することも、年々難しくなってきている。次の記事では、その現状について考えてみよう。

・・・・・・

【つづきを読む】『「若者の鉄道離れ」の原因？外国人は“格安でJR乗り放題”なのに、日本人向けフリーパスが消えゆく現実』

【つづきを読む】「若者の鉄道離れ」の原因？外国人は”格安でJR乗り放題”なのに、日本人向けフリーパスが消えゆく現実