田中将大、球場一丸の「あとひとつ」大熱唱に「もっと聞いときたいな」→マウンドでとった行動とは？
プロ野球・読売ジャイアンツ（以降／巨人）の田中将大投手（37）が、15日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』（毎週月曜 後7：00※今回は3時間スペシャル）に出演。東北楽天ゴールデンイーグルス（以降／東北楽天）が初の日本一に輝いた、2013年の日本シリーズで見せた伝説の“中0日”登板の裏話や、東北の人たちとの絆について語った。
【写真】“通算200勝”達成した夫・田中将大を祝福した里田まい
日米通算200勝を記念して、番組初参戦した田中。今回、タカアンドトシとサンドウィッチマンの4人の年齢を合計すると200歳ということで「W200達成記念スペシャル」で冬の房総半島へ。さまざまな話題が出る中で、東北楽天が球団史上初の日本シリーズに進出した2013年の巨人との日本シリーズ第7戦の話に。
レギュラーシーズンを24勝0敗、防御率1.27と文字通り無双した田中だったが、前日の第6戦では160球完投の熱投も4失点完投も敗戦。通常先発投手は長いイニングを投げた翌日はベンチ入りしないケースが多いが、田中はベンチ入りし、3点リードの最終回に“中0日”で登板した。
最終回のマウンドに田中が上がる際、球場には田中の登場曲であるFUNKY MONKEY BABYS「あとひとつ」が流れると、球場のファンは目に涙を浮かべながら大熱唱。その光景について田中は、「その時は集中していたので（グッとくることはなかった）。でもみんなが『あとひとつ』を歌ってくれていたのは聞こえていたのでもっと（長く）聞いときたいなと思ったんで、投球練習をゆっくりやっていました」と告白。タカは「意外と冷静だったのかもしれないね」と話すと、田中は「そうですね。でもこうやって映像を見ると、毎回グッときます」と明かした。
サンドウィッチマンの富澤たけしは、「この試合見ると泣いちゃうから、あんまり見ないようにしてる」と、VTRを見て涙。伊達は「試合が（本拠地）仙台だったんで、ジャイアンツファンもイーグルス応援するみたいな空気になってた」と明かすと、田中は「応援してくださっている商店街の皆さんとかの映像を見ると、『こんなに応援してくださって』という気持ちになりますね」と本音。伊達は「（東日本大）震災から2年後だったんですよ。被災者の皆さんの分まで、イーグルスの皆さんが戦ってくれてるような感じがして、復興の後押し、背中を押してくれた優勝でしたね」と称えた。
また、伊達は巨人に移籍した今も「東北で子どもたちに野球を教えたりしてくれてるんですよ。それ見てまたうれしくなって。またちょこちょこ（東北に）戻ってきてくれてるんだって」と田中に感謝。タカアンドトシのタカが、「（タカアンドトシの地元で田中が高校時代を過ごした）北海道の方にもね、奥さん北海道（出身）だし、ちょくちょく来てくれてますよね？」と振ると、田中は「行けてない」と苦笑い。「行きたいんですけど、北海道、本当に行けてなくて…」と本心を明かした。
