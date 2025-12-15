グリーンハウスフーズ（東京都新宿区）のとんかつ専門店「とんかつ新宿さぼてん」が、定番メニュー「特撰やわらかヒレかつ」の引換券や「20％OFFクーポン」、公式キャラクター「かつモン」のグッズなどをセットにした福袋（全4タイプ）を2026年1月1日に販売を開始します。

【えっ！】豪華！ とんかつ新宿さぼてんの福袋の“中身” 全部をチェック！

福袋は、「プレミアム福袋」（3600円）、「お楽しみ福袋」（1500円）、「カレー福袋」（2500円）、「かつモン福袋」（3100円）がラインアップ。

「プレミアム福袋」は「20％OFFクーポン」1枚、「特撰やわらかヒレかつ引換券」1枚、「ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券」1枚、「富良野産とんかつソース」1本、「ゆずドレッシング」1本、「胡麻（ゴマ）ドレッシング」1本、「管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー」1袋、「SaboREDたっぷりキーマカレー」1袋、「国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味（おい）しい肉じゃが」1袋、「8種具材と信州味噌（みそ） 三元麦豚のとん汁 」1袋という内容。

「お楽しみ福袋」は「20％OFFクーポン」1枚、「特撰やわらかヒレかつ引換券」1枚、「ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券」1枚、「富良野産とんかつソース」1本、「ゆずドレッシング」1本がセット。

「カレー福袋」は「20％OFFクーポン」1枚、「特撰やわらかヒレかつ引換券」1枚、「ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券」1枚、「さぼてんカレーソース（3袋入り）」1箱、「管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー」1袋、「SaboREDたっぷりキーマカレー」1袋が入っています。

「かつモン福袋」は「20％OFFクーポン」1枚、「特撰やわらかヒレかつ引換券」1枚、「ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券」1枚、「サクサクかつモン マスコット」1個、「プリプリエビミン マスコット」1個、「サクサクかつモン オリジナル缶マグネット」3個が封入。同福袋は一部の店舗限定になっています。

それぞれ数量限定です。