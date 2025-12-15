松居一代の豪華すぎるNYセレブ生活に密着、驚愕の隣人話も
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月12日（金）よる10時より今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season２』（全15回）の#15を放送した。
『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。最終回となる#15には、モデルでタレントの森泉が登場。MC陣３名とともに“女性の生きざま”を見届けた。
#15では、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす松居一代の今に密着。まず松居が「家のウリ」として紹介したのは、マンハッタンを一望できる総大理石のバスルーム。「これがここを買うひとつの決め手でした。いつもお風呂に入って歌ってるんです」と歌声も交えてにこやかに語る。また、朝３時に起床してリビングから見える日の出を撮影し、日本で自身のブログを読んでいる人たちへシェアしている松居。部屋には有名画家・ムンクが最も体調の良い時期に描いた『サンライズ』が飾られていて「初めて見た時は衝撃でしたからね、そのパワーで」とお気に入りの絵画からもエネルギーをもらっている様子を語る。他にも多くの絵画があり、「お家って自分の気に入ったものを置くと、愛おしくなるんですよ。だからお家が好きになる」と話す松居にスタジオの森泉も「ハッピーになるよね」と深く同意。
毎日さまざまなものを吸収し続け、英語やダンスのレッスンなどに励み、日々研鑽を積む松居。「今はアメリカの金利がすごく高いので、お金持ちがどんどんお金持ちになっていくタイミング。だからこっちへ来たんです」と時期をしっかりと見計らってアメリカへ進出したと語り「でも、ビザが必要なことも知らなかったんですよ。何にも知らなかったんです」とアメリカ移住を決意した頃を振り返る。友人や知り合いもいないニューヨークに移住し、一から人脈を築いてきた松居は、今やセレブ御用達デパート「ノードストローム」のアンバサダーを務め、日本人で初めてアメリカ５大オーケストラに数えられる「ニューヨーク・フィルハーモニック」を支援するボードメンバーの一員に。その人脈づくりの大きなきっかけとなったのは、レジデンスの隣人がボードメンバーのトップである共同議長だったこと。隣人同士の付き合いでとても親しくなり、ボードメンバーに誘ってくれたと話し、松居はマンハッタンのトップセレブに名を連ねたのだった。
さらに松居が「トップシークレットね」と少し声を潜めて明かしたのは、アメリカ合衆国の現大統領であるドナルド・トランプ氏の次女、ティファニー・トランプ氏の一家が隣に住んでいたという驚愕の事実。これには松居も「68年生きてきて一番ビックリした」と話す。「お孫ちゃん、トランプ大統領にそっくりです。ものすごく可愛い男の子。お体も普通より大きくてね、ティファニーさんに“少し大きいですよね？”って聞いたら、“そうです、ちょっと大きいんです”って話してくださって。ティファニーさんもすごく良いお嬢さん」と語り、快諾してくれたツーショット写真を交えて交流の思い出に浸った。松居はツーショット写真のお礼におにぎりや煮物などの和食を振る舞い、ティファニー氏を警護する特別部隊から感謝の気持ちを表す特別なコインを贈呈され、現在は別の場所へ引っ越しをしたティファニー氏とは今もメールなどで交流を続けているそう。
５歳の頃から「お金持ちになる」と決意していたという松居は、16歳でモデルとしてデビューした後、女優の道へ。芸能界に入った理由について「私は成功したい、お金持ちになりたいと思ってやってきたんです。その時、在庫を持たなくていい、体ひとつで働ける場所。それが芸能界だったんです。芸能界の方には怒られてしまいますけど、私は芸能界のトップは全く目指しておりません。ひとつの足がかりです」と語る。そんな松居が本格的に資産を増やし始めたのは27歳の頃で、最初に始めたのは不動産投資。バブルの少し前の時期に、東京・名古屋・大阪に計４軒のマンションを購入。「大阪も名古屋も見にいくとお金がかかるので、物件は全く見ていません。いかにお金を儲けるかだけを見ていました。そして、バブルが来ると思っていました。だからおかげさまで本当にたくさんの利益を生みました。それを全部元手にして株式投資を始めたんです」と振り返り、景気の動向を読み解く先見の明を当時すでに持っていたことをうかがわせる。
さらに個人資産を増やすため32歳で会社を設立し、商品のプロデュース利益などを元手にいよいよ株のデイトレードをスタート。自身の投資スタイルを「売って買い、売って買いが好きなタイプ」と称し「スリルなんですよ。何やるよりも面白い。血が騒ぐというか、今でも大好きです。このスリル感を知ったらギャンブルとかできないですよ」と目を輝かせる。「お金というのは休ませちゃいけない。お金は回すんです。お金がお金を呼んでくれるようにするんです」と熱く語る松居に、スタジオからは「こんなこと言ってみたい」と称賛する声が。
番組の最後では亡き両親へ向けて「お父ちゃん、お母ちゃん、日本人として生きていくから…日本人として頑張る……」と涙を流して語りかける一幕も。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
