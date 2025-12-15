トカゲのカップルが生み出した奇跡の1枚！交尾行動中の愛らしい“ハート”に反響
とあるXユーザーの家で暮らすトカゲのカップル。交尾行動の最中に撮影された“奇跡の1枚”が話題を集めています。
Xユーザーの「だらん」さんがこのほど投稿したのは、自宅で暮らしている「インドシナウォータードラゴン」というトカゲである、ミントくんとバジルちゃんの写真です。
写真の中で横向きに向かい合う2匹。それぞれの尻尾が外向きに柔らかくカーブし、互いの頭へと繋がって、なんとハートの形になっています。
だらんさんも「奇跡の1枚」と驚くこの画像はXで3万件を超すいいねを獲得。「きゃ…きゃわいすぎる…！」「愛しすぎるハート」といったコメントが寄せられるなど、話題になっています。
だらんさんによれば、この写真が撮られる直前、ミントくんがバジルちゃんをクルクルと回りながら追いかける交尾行動をしていたそう。途中で2匹が休む瞬間があり、そのときにたまたま今回のハート状態になったのだとか。
交尾行動中に2匹がハートになるなんて、まるで漫画のようなドラマチックさ。
カップルがデートスポットなどで記念撮影をする際の鉄板ポーズとして、両腕を広げて合体ハートを作るというものがありますが、完全にあれです。
2匹がハートを作るのはだらんさんにとっても初めての瞬間でした。「えっっっ、かわいい！！！」と思って1枚撮影し、さらにもう1枚を撮ろうとしたときにはもう、2匹の休憩は終了。
交尾行動が再開したことで、残念ながらハート形は崩れてしまったとのことです。しかしその後の様子をとらえた写真では、2匹は互いに寄り添うようにピッタリくっついています。
ハートが崩れても、仲のよさは変わらないようですね。
ハートできてた pic.twitter.com/SvjeDALP3T
— だらん (@terra_cotta24) December 7, 2025
＜記事化協力＞
だらん さん（@terra_cotta24）
