¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î¶â¾ëÍü¼Ó»Ò¤µ¤ó¤¬Âè2»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö±×¡¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¶ÀÍ¥æÆ¤âÈ¿±þ
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏ¢ÇÆ¤Î¶â¾ë(µìÀ«¡¦Àî°æ)Íü¼Ó»Ò¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢Âè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¶â¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏºÊ¤È¤·¤Æ¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ±×¡¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò63¥¥íµé¡¢21Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î57¥¥íµé¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¶â¾ë¤µ¤ó¡£Âè1»Ò½Ð»º¸å¤ËÎ×¤ó¤À2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢)59¥¥íµé¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Þ¥Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¡É¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¾ë¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯76¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤â¡Ö¤ï¤¡¡¢Íü¼Ó»Ò¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£