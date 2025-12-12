ニッチェ･江上、３歳長女の″イヤイヤ期″に悪戦苦闘
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が10日までにオフィシャルブログを更新。家族で訪れた「しまじろうのクリスマスコンサート」で３歳の長女が涙してしまったエピソードや続く“イヤイヤ期”の悩みを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録やおいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
８日、江上は『何を言っても無理。。』と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「日曜日に、しまじろうのクリスマスコンサートへ家族で行ってきました！！」と報告。会場は同じくらいの年齢の子どもたちで満員だったといい、声を上げたり手拍子をしたりと賑やかなステージだったという。
前半はご機嫌だったという長女だが、後半になると突然「どうしてしまじろうのパパとママが出てこないの！？！？」と泣き出してしまったと明かし「こうなったらもう何を言っても 無理で、帰り道はこの状態でした」と道端で泣き崩れた長女の姿を公開。
「楽しんでもらおうと思って行ったのですが、いやはや難しいですな」と苦笑しつつも、周囲の人々が温かい目で見守ってくれたことに「通り過ぎて行く方々が笑って くださったのが救いでした」と感謝をつづった。
最後には「自分の席に座って食べたくない」と言い張り、イスをテーブル代わりにして食事をすることもあるという長女の姿も。「いつ抜けるのかこのイヤイヤ期。。家族みんなで 乗り切るしかねぇ！！ 頑張るぞー」と子育てに奮闘する日々を明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「難しいお年頃(笑)」「子どものイヤイヤ期は手に負えませんね」「親の忍耐力が試される時」「負けるなママ!!」「イヤイヤ期ウチもありました」「きっと大きくなったら笑い話しに花が咲くと思います！」「きゃぁ〜きゃわいいw」「えのさん!!子育てenjoyして下さいね」「さっちゃんのイヤイヤ期優しい気持ちで見守るしかないよね」「成長の証」「もう少しの辛抱…必ず通る道ですね！」「じっと見守るお母さんも偉い」などの声が寄せられている。
