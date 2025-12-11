W杯で戦うオランダの警戒すべき“戦術を壊す２人”とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月７日（日）夜10時よりスポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、放送後より無料見逃し配信を開始した。
この番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届け。本放送回はメインコメンテーターの槙野智章さんと引退試合を控えるプロサッカー選手の柏木陽介さん、柿谷曜一朗さんがコメンテーターとして生出演。
今回は「W杯＆引退試合SP」と題し、組み合わせが決まったサッカーW杯を特集。サッカー日本代表は、オランダとチュニジア、さらにウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの４カ国から欧州予選プレーオフを勝ち上がったチームと同じグループFで戦い抜くことになり、槙野さんは「森保さんも厳しいグループに変わりはないと言ってましたし、所謂“死のグループ”みたいな組み合わせはあまり見られないかなと思います」とコメント。最も警戒すべきチームについては、槙野さんと柏木さんがチュニジア、柿谷さんがオランダ。柿谷さんは「オランダでしょ！だってメンバーもやばくないですか？」と熱を込めて話し「オランダとは初戦でしょ。この初戦、勝ち負けよりオランダとどこまで戦えるかで決勝トーナメント以降の日本代表が見えてくるんじゃないかな」とオランダ戦が持つ重要性を語った。
また、６勝２分０敗というオランダの欧州予選結果に槙野さんは「すごいよ」と頷く傍ら注目選手のDFファン・ダイク選手について「皆さん知っての通り何でもできる選手ですよね。しかも相棒のファン・デ・フェン選手もものすごく活躍しているプレイヤーですから、真ん中も強い、サイドも速い。もうこれどうしましょうってくらい」とその強さを絶賛。ほとんどがプレミアリーグでのプレー経験があるオランダ代表選手の顔ぶれに柿谷さんも思わず笑みをこぼしつつ、フレンキー・デ・ヨング選手とラインデルス選手を“戦術を壊す2人”と呼び「日本代表が“こういう守備しましょう”って決めていても、背中で相手の気配を感じて動けるから、この二人には意味がないんじゃないかなって。二人が真ん中にいることは日本にとってかなり厄介なんですよ」と熱弁。思わず柏木さんが「えっ、無敵やん」とこぼすと柿谷さんも「無敵です」と返し「そういう相手にも勝たなきゃいけないもんね」と槙野さんの熱いコメントで締め括られた。
（C）AbemaTV, Inc.
