¡¡ºå¿À¤Ïº£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢£³µåÃÄ¶¥¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¶ÌÁª¼ê¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò¸«»ö¤Ë¥²¥Ã¥È¡£²«¶â»þÂå¤òëð²Î¤¹¤ëÆ£Àî¸×¤Î¥»³¦ÇÆ¸¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤³¤Ë¤¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ò¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£ÁÏ²ÁÂç¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©ÀÐ¤ÎËÜ¿¦¤Ï»°ÎÝ¤À¤¬¡¢£²Ç¯½Õ¤Ë¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¡££´Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆóÎÝ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸×¤Î¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·â¼çÍ×£²´§¤Ëµ±¤¡¢¥»¡¦£Í£Ö£Ð¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸×¤Îµ¬³Ê³°Ë¤¤Ï±¦Íã¤Ê¤É¤Î³°Ìî¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Öº´Æ£µ±¤ò³°Ìî¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡¢Î©ÀÐ¤ò»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤â°ìÉô¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢£±£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤Î¹âÌÚË»á¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥µ¥È¥Æ¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡£¡Ø¥ë¡¼¥¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄÌ¿Îá¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êº´Æ£µ±¤Î¡Ë¼éÈ÷¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Î©ÀÐ¤¬ÀäÂÐ¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¡Ê»°ÎÝ¤ò¡Ë¼é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¹âÌÚ»á¡Ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¦¥»»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âº£¥ª¥Õ¤Ë¥²¥Ã¥È¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹¶¼é¤Ç¡Ö¥»¡¦ºÇ¶¯Ìî¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤òËÜ¿¦¤«¤é°ú¤Î¥¤¹Æ»Íý¤Ï³Î¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆóÎÝ¤Ë¤âº£¥ª¥Õ¤ËÇ¯Êð£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Î¹¹²þ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÎ©ÀÐ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âå°Æ¤È¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ò¡Öº¸Íã¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡¢Î©ÀÐ¤ò°ìÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¡£¡ÖÂç»³¤â°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢Î©ÀÐ¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÂÇ¤Ä¤À¤±¤À¤è¤Í¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤â¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿º´Æ£µ±¤â¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡£µÕÊý¸þ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼¡À¤ÂåºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©ÀÐ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¸×¤Î¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂÇ·âÌÌ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢Íèµ¨³«Ëë¤«¤éÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¤¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç»³¤Ï²áµîÊ£¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Çº¸Íã¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÆñ¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸×¤Îº¸Íã¤Ïº£µ¨ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼éÈ÷°ÌÃÖ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÂç»³¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â»Ø´ø´±½¢Ç¤»þ¤«¤éÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ë¹ÎÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Íè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£