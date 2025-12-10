ラッパー般若、バトルの賞金でカンボジアに井戸を掘る！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本を代表するMCバトル団体と８つの団体から選抜された出場者によるトーナメント戦で真のMC王者を決定するイベント『BATTLE SUMMIT II』にて優勝したラッパー・般若が優勝賞金2,000万円を使いカンボジアで井戸を掘る姿に迫る特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』を12月30日（火）夜10時より無料配信することを決定した。
この番組は、『BATTLE SUMMIT II』優勝者・般若が賞金2,000万円の使い道として水に困っているカンボジアの地域に井戸を掘ることを決意し、現地へ自ら赴く姿を描くドキュメンタリー番組。般若は住民との交流を通じて現地が抱える課題や厳しい現実を知り、さらに自身の手で井戸掘りにも挑戦。その経験から広がっていく価値観や彼の内面の変化にも迫る。
さらに、今回の番組のきっかけとなったイベント『BATTLE SUMMIT II』（2024年８月開催）を「ABEMA」プレミアム限定で12月30日（火）夜10時より配信することも決定。「KING OF KINGS」「SPOTLIGHT」「戦極MCBATTLE」「真ADRENALINE」「凱旋MCbattle」「口喧嘩祭」「Red Bull Roku Maru」「破天MCBATTLE」といった日本を代表するMCバトル団体の精鋭たちが集い、トーナメント戦で真のMC王者を決めた本イベントは、般若が優勝を勝ち取るまでの熱い軌跡が刻まれている。
（C）AbemaTV, Inc.
さらに、今回の番組のきっかけとなったイベント『BATTLE SUMMIT II』（2024年８月開催）を「ABEMA」プレミアム限定で12月30日（火）夜10時より配信することも決定。「KING OF KINGS」「SPOTLIGHT」「戦極MCBATTLE」「真ADRENALINE」「凱旋MCbattle」「口喧嘩祭」「Red Bull Roku Maru」「破天MCBATTLE」といった日本を代表するMCバトル団体の精鋭たちが集い、トーナメント戦で真のMC王者を決めた本イベントは、般若が優勝を勝ち取るまでの熱い軌跡が刻まれている。
（C）AbemaTV, Inc.