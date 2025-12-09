自民党の高市早苗総理が９日、衆院予算委員会で、「サナ活」について答えた。

自民党の島尻安伊子議員の質問で「若い世代が『サナ活』という形で応援しております。若い世代が政治に関心を寄せるきっかけになっているとか、我が国の強い経済の一翼を担っているという記事もある。『サナ活』についてご感想を」というものがあった。

高市総理は「いわゆるサナ活の話は聞いております。私が持っているカバンとか、ピンクのペンとか」といって、ポケットからペンを取り出して見せ「たくさん買っておられる方もいらっしゃると聞いている」と話した。

「でも洋服に関しては、そんなにたくさん持っているわけではないので、結構プレッシャーにもなっている」とも話した。

そして「そんな中でも、もしも若い方々が、政治に興味を持っていただくきっかけになるのなら、とっても嬉しいと思いますし」と言うと「でも私がどうしても、危機管理投資だ、成長投資だと言っているのは、次の世代への責任を果たしたいんです。今も不安はあるけど、未来への不安が大きい。これを希望に変えていきたい。成長する日本を次の世代に送りたい」とも話していた。