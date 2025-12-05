ビジターユニホームが「パウダーブルー」に

ブルワーズは4日（日本時間5日）、新たなビジターユニホームを発表した。今季まで着用したネイビーから、1970年から85年まで使われた“パウダーブルー”カラーとなった。変更のたびにファンからは意見が飛び交うユニホーム。球団公式Xには「パンツのことは忘れていたようだ」「ミスマッチだ」と統一感に疑問を抱く声が多く寄せられていた。

発表された新ユニホームはビジターユニホームとして使われる。シャツは鮮やかなパウダーブルーに、イエローとネイビーが組み合わされている。パウダーブルーは以前、チームがシアトルからミルウォーキーに移転した1970年から着用していた。

ブルワーズのリック・シュレジンジャー社長は「このユニホームは“ミルウォーキーらしさ”――活気があり、歴史があり、個性に満ちた街の美学を体現し、さらにブルワーズの過去と現在をつなぐ架け橋となるものにしたかった。パウダーブルーは野球ファンにとって郷愁を誘う色であり、私たちはそれをフレッシュでブルワーズ独自のものに再解釈しました」とコメントした。

シャツが鮮やかなカラーになった一方で、パンツはグレーのままとなった。1970年代に着用されていた際はパンツもシャツと同じくパウダーブルーだった。

MLB公式X（旧ツイッター）の投稿にファンからは「ばしっときまっている」「昔のパウダーブルーを思い出すね」「待ちきれない」「クリスマスプレゼントでほしい」「素晴らしい!!!!!」と称賛の声が。否定的な意見では、パンツとシャツのコントラストに注目するものが多く、「パンツも青色にしてほしかった」「グレーのパンツは貧乏くさい」「オーラゼロ」「グレーのパンツを着用してミスマッチを起こさないでくれ」「新しいパンツを購入する資金がなかった」「なぜグレーのパンツなんだ？」「グレーパンツとのコンボは酷い」と指摘されていた。

近年のMLBのユニホームはホームはホワイト、ビジターはグレーのチームが多くなっている。2025年にはロイヤルズがパウダーブルーのパンツを復活させ、計14試合を行っている。（Full-Count編集部）