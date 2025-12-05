FAロハスは残留へ

フリーエージェント（FA）になっていた米大リーグ・ドジャースのミゲル・ロハス内野手が来季も残留すると3日（日本時間4日）、MLB公式Xなどが報じた。頼れるベテランの残留を喜ぶ声が溢れたが、気になる“もう一人”の動向についての反応も多かった。

36歳のロハスは今季114試合に出場して打率.262、7本塁打、27打点。ワールドシリーズ（WS）第7戦では9回に値千金の同点ソロを放つなど、2年連続の世界一に貢献。精神的支柱として、存在感は大きかった。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者、米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者らがXで続々と残留を報じた。1年550万ドル（約8億5400万円）での契約合意となった模様だ。ロハスは来季が現役最終年とする意向を示しているとも報じられている。

X上の日本ファンも「ロハス選手の残留はほんとに心強いですね」「朗報！！」などと喜んだ。一方で「あとはキケとの再契約を！」「ってことはキケはどうなるんや」「キケはどうなるかなぁ」「微妙なラインなんよね」「後はキケが残留してくれれば嬉しい」との反応も多数上がった。

“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスも34歳のベテラン。内外野をこなすユーティリティープレーヤーで、ロハス同様にチームの盛り立て役でもある。明るいキャラクターで日本ファンの人気も高いが、FAとなり来季の所属球団はまだ発表されていない。11月には左肘の手術を受けたことも明かしている。



（THE ANSWER編集部）