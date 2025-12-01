サンドウィッチマン・伊達みきお、父親の職業明かされる
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が、30日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』（後6：04※レギュラー放送は毎週月曜 後7：00）に出演。父親の職業について話すシーンが放送された。
【写真】田中裕二＆マー君と！秘蔵3ショットを公開した伊達みきお
この日の放送は『ポツンと一軒家』とのコラボ企画。所ジョージが出演し、サンドウィッチマンとともに、「ポツンと自販機」をめぐる旅に出かけた。
東京・足立区のクレープを扱う自販機の前で、3人は売上1位を一発で当てる企画を実施。メニューを見ながら悩んでいると、男女2人の客が来店。「ちょっと、何買うか（聞こう）」と話をすることになった。
3人を見て驚いた客は「所さん！」「伊達ちゃん！仙台から来た」と大興奮。男性客が唐突に、伊達に向かって、「親父さんと銀行一緒でした！」と伊達の父親と職場が同じだったと告白した。伊達は驚きながらも「七十七銀行？」と反応しながら握手に反応。このやり取りをみた所は、「すいません、そんな情報いらない（笑）」とツッコミを入れた。
【写真】田中裕二＆マー君と！秘蔵3ショットを公開した伊達みきお
この日の放送は『ポツンと一軒家』とのコラボ企画。所ジョージが出演し、サンドウィッチマンとともに、「ポツンと自販機」をめぐる旅に出かけた。
東京・足立区のクレープを扱う自販機の前で、3人は売上1位を一発で当てる企画を実施。メニューを見ながら悩んでいると、男女2人の客が来店。「ちょっと、何買うか（聞こう）」と話をすることになった。
3人を見て驚いた客は「所さん！」「伊達ちゃん！仙台から来た」と大興奮。男性客が唐突に、伊達に向かって、「親父さんと銀行一緒でした！」と伊達の父親と職場が同じだったと告白した。伊達は驚きながらも「七十七銀行？」と反応しながら握手に反応。このやり取りをみた所は、「すいません、そんな情報いらない（笑）」とツッコミを入れた。