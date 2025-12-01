³«ºÅ10¼þÇ¯¤Î¡Ø½é²»¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡ÙABEMA½éÅÐ¾ì
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø½é²»¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤Î¡Ø½é²»¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼2025 10th Anniversary¿À¸Í¸ø±é¡Ù¤ò12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë18»þ¤è¤ê¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ø½é²»¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÇÁÔÎï¤ËÁÕ¤Ç¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£²»¶Á¡¦±ÇÁü¡¦»Ø´ø¡¦±éÁÕ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¼¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ëABEMA¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¡£¡Ø½é²»¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼2025 10th Anniversary¿À¸Í¸ø±é¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¸²»¡¢±ÇÁü±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î¶Á¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢10¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ò¥È¥ê¥¨¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È²»³Ú¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤ÒABEMA¤Ç¡£
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro All rights reserved.
