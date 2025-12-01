ドジャース・大谷翔平投手（３１）が参戦を表明した来年３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の日本戦チケットで争奪戦が勃発している。１日、ローソンチケットが１次先行の抽選販売を午前１０時にスタートさせたが、開始わずか１５分時点では約２・２万人が待機。待ち時間目安が「１時間以上」と表記された。

２３年大会に続いて連覇を目指す侍ジャパンだが、２５日にはドジャース・大谷翔平投手（３１）が２大会連続で出場する意向を表明。合流時期などは未定だが、交渉が難航していたメジャーリーガーの内定第１号となり、期待が高まっている。抽選販売で勃発したまさかの“争奪戦”には、ネット上では「大谷効果半端ない」「厳しい戦いすぎる」「先着順じゃないのに」と、声が上がった。

日本国内でのＷＢＣ人気は大会を重ねるごとに高まっており、チケットのプレミア化は必至だ。チケットの売買サイトでは３０日時点で、日本戦の一塁側の内野指定席が１枚５０万円で出品されている。定価６５００円の内野指定席Ｃ（２階席）が約２２倍となる１４万円に設定されるなど、定価の数十倍の出品が相次いでいる。

ＭＬＢなど主催者は、主催者の許可を得ることなく転売することを禁じている。今年３月のドジャースとカブスの開幕戦（東京Ｄ）でも、転売が散見され、主催者の判断で４席分を無効措置にした。また不正転売による逮捕者も出た。