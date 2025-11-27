暮らしの習慣のなかに掃除を取り入れて、家事の時間を省いている事例を紹介します。今回話を伺ったのは、フルタイムで働き、2人の子どもを育てるインスタグラマーのyuiさん（30代）。「わざわざ家事をするのではなく、なにかの“ついで”にほとんど終わらせてしまいます」というyuiさんの家事ルーティンについて、詳しく話を伺いました。

掃除はおっくうになのは「わざわざやろうとするから」

yuiさんは夫、小学生の子ども2人の4人で戸建て住まい。無印良品の収納やインテリアについて投稿するインスタグラマーですが、看護師としてフルタイムで勤務しています。

【写真】モップがけは「歯みがきをしながら」

「リモートワークができる職種ではないし、朝、家を出たら、夕方の帰宅後はやることが山積みです。家事全般の手間はできるだけ省きたいので、“さて掃除するか”という気持ちにはなれません。料理や洗濯は実際に手を動かさないとできない部分も多いので、せめて掃除は、生活の流れでささっとすませたいと思うようになりました」（yuiさん、以下同）

水回りの掃除は「ついで」に終わらせる

そこでyuiさんは、朝のうちにほとんどの家事を終わらせる朝家事ルーティンを計画。

「起きたらまずトイレに行くので、そのついでにトイレ掃除。次は洗面所に移動して、顔を洗うついでに洗面所を洗います。これで水回り掃除の半分はもう完了です。そのスペースにいるついで、手がぬれているついでにすませるから、それほど苦になりません。ほぼ毎日、軽くでも掃除を続けていると、汚れはそれほどたまらずすぐに終わるんです」

モップがけは「歯みがきをしながら」ササっとすませる

朝食後は、歯みがきをしながらサンルームのモップがけを行います。

「洗面所でじっとしているのはもったいない！ 右手で歯ブラシを動かしながらでも、左手でモップをさーっと滑らせるくらいはできます」

仕事で疲れてクタクタの夕方に比べ、朝はまだ比較的気持ちよく家事ができる時間帯。朝のうちに大半を終わらせておけば、「家事がたまっている」「帰ったらやらなきゃ」とモヤモヤすることもありません。

ちなみに浴室掃除は、最後に入浴した人が掃除するというのがyuiさん宅のルール。ほかにできる人がいる家事は、家族でシェアするのも大事なポイントです。

「わざわざやるのは気持ち的にしんどい。でも、ついでなら無意識のうちにできます。結局、習慣にしてしまうのがいちばんのコツかもしれません」

ほんのわずかな時間の掃除でも、継続することでに家をスッキリと保つことができます。yuiさんの朝家事ルーティン、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。