アンミカ、田中みな実･若槻千夏･滝沢カレンとの４ショット
モデルでタレントのアンミカが26日、オフィシャルブログを更新。11月23日に39歳の誕生日を迎えた“妹のような存在”だというフリーアナウンサーで女優の田中みな実、タレントの若槻千夏、モデルでタレントの滝沢カレンとの４ショットを公開した。
この日、『田中みな実ちゃんお誕生日会』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、妹のような存在の田中みな実ちゃんのお誕生日でしたよ」と切り出し、 「おめでとう御座います」と祝福。さらに「滝沢カレンちゃんの復帰とみな実ちゃんのお誕生日を、若槻千夏ちゃんとお祝い」とも明かし、ケーキを前に豪華な４ショットを公開した。
会場となったのは、銀座にある「ティファニー Blue Box Café by Natsuko Shoji」。ティファニーブルーを基調とした個室で花やアートに囲まれた華やかな空間が広がっており、アンミカは「美しいティファニーブルーに囲まれた個室で、おめでたい気と気楽な笑顔に包まれた幸せな時間を過ごしましたよ」と振り返った。
「SATC」みたいな四人の並んだ写真が好き」とアンミカ、田中、滝沢、若槻の４人が並ぶショットや、シェフ・庄司夏子による美しい料理や有名な「フルール・ド・エテ（マンゴー）」を収めたスイーツ、「現代建築の巨匠ピーター・マリノ氏が手がけた建築に、ティファニーブルーのアートに囲まれた空間は、特に天井のティファニーボックスが印象的」と紹介し、こだわり抜かれた内装の写真なども公開した。
最後に「本当に話が尽きない四人！みんな、健康で笑顔の多い一年を！」と仲間への想いを寄せ、「Happy. Lucky. Love. Smile. Peace. Dream」とブログを締めくくった。
この日、『田中みな実ちゃんお誕生日会』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、妹のような存在の田中みな実ちゃんのお誕生日でしたよ」と切り出し、 「おめでとう御座います」と祝福。さらに「滝沢カレンちゃんの復帰とみな実ちゃんのお誕生日を、若槻千夏ちゃんとお祝い」とも明かし、ケーキを前に豪華な４ショットを公開した。
「SATC」みたいな四人の並んだ写真が好き」とアンミカ、田中、滝沢、若槻の４人が並ぶショットや、シェフ・庄司夏子による美しい料理や有名な「フルール・ド・エテ（マンゴー）」を収めたスイーツ、「現代建築の巨匠ピーター・マリノ氏が手がけた建築に、ティファニーブルーのアートに囲まれた空間は、特に天井のティファニーボックスが印象的」と紹介し、こだわり抜かれた内装の写真なども公開した。
最後に「本当に話が尽きない四人！みんな、健康で笑顔の多い一年を！」と仲間への想いを寄せ、「Happy. Lucky. Love. Smile. Peace. Dream」とブログを締めくくった。