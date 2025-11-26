【パペットスンスン】今度はラジオDJに！ 12月6日よりTOKYO FMで『パペットスンスンのDJ SUNSUN』スタート
人気のキャラクター、パペットスンスンが、今度はラジオパーソナリティに初挑戦。12月6日（土）よりTOKYO FMで新番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』がスタートする。
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんなパペットスンスンが初めてラジオのメインパーソナリティを務める、TOKYO FMの新番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』が12月6日よりスタートする。
本番組では、リスナーから募集したメッセージやリクエスト楽曲をもとに、毎週土曜日と日曜日にスンスンが気ままなおしゃべりをお届けする。
TOKYO FMでパペットがラジオ番組のメインパーソナリティを務めるのは史上初となり、同時に、6歳のスンスンは史上最年少でのメインパーソナリティ就任とのこと。
パペットスンスンからはコメントも到着。
「こんにちはっ！ スンスンですっ！ どようびとにちようびに、ラジオにでますっ！
うんとたのしみですっ！ みなさん、よかったらきいてみてくださいっ！ ふわあっ♪」
＞＞＞『パペットスンスンのDJ SUNSUN』メインカットをチェック！（写真2点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
本番組では、リスナーから募集したメッセージやリクエスト楽曲をもとに、毎週土曜日と日曜日にスンスンが気ままなおしゃべりをお届けする。
TOKYO FMでパペットがラジオ番組のメインパーソナリティを務めるのは史上初となり、同時に、6歳のスンスンは史上最年少でのメインパーソナリティ就任とのこと。
パペットスンスンからはコメントも到着。
「こんにちはっ！ スンスンですっ！ どようびとにちようびに、ラジオにでますっ！
うんとたのしみですっ！ みなさん、よかったらきいてみてくださいっ！ ふわあっ♪」
＞＞＞『パペットスンスンのDJ SUNSUN』メインカットをチェック！（写真2点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee