¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁ°ÅÄ·òÂÀ³ÍÆÀ¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ë¹¤¬¤ë´¿·Þ¤Èº¤ÏÇ¡Ö¹Åç¤Ï¡©¡×¡Ö¥Þ¡¼·¯µð¿Í¡×¡ÖÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï£²£¶Æü¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¹Åç¤Ç³èÌö¤·¡¢ÅÏÊÆ¤·¤¿Íâ£±£¶Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤â·Ð¸³¤·¤¿º£²Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¸å¡×¤ÈÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç³ÚÅ·¤È¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Î£Ð£Â¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Á°ÅÄ¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç£Ð£Ì³Ø±à¤ò·Ð¤Æ¹Åç¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀçÂæ¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯³ÚÅ·¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò°Õ³°¤Ë»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡Ö³ÚÅ·¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀçÂæ¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¡ÖÍ¥¾¡°Ê³°¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È´¿·Þ¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¹Åç¤Ï¡©¡×¡Ö¹Åç¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÈá¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó³ÚÅ·¡¡¥Þ¡¼·¯µð¿Í¡¡£±£°Ç¯Á°¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¿Í¥¼¥í¿ÍÀâ¡×¡Ö·¬¸¶¤¬À¾Éð¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Þ¥¨¥±¥ó¤¬³ÚÅ·¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î£Æ£Á¤ÏÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¹Åç¤Î£Î£Ð£Â»þÂå¤Ë£¹£·¾¡¡¢£Í£Ì£Â¤Ç£¶£¸¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¶£µ¾¡¡£º£µ¨¤Î³ÚÅ·¤Ï¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£