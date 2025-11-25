X ¤¬ÁÀ¤¦FIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ÀïÎ¬¡¡ÍÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤âÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
X¤¬WÇÕ2026¤Ë¸þ¤±ÃêÁª²ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¹ð¼ý±×¤Î²óÉü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤È¤ÎÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äAI¶¯²½Æ°²è¤Ç²ñÏÃ¼çÆ³¸¢¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼°Ê³°¤Î´ë¶È¤â»²Æþ²ÄÇ½¤Ê¹¹ðÏÈ¤òÍÑ°Õ¤·¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¡ÖÆÃ¼û¡×¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼Ò¤¬Æ±¤¸½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¡¢µðÂç¤Ê»ëÄ°¼Ô¤òÁ°¤Ë¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê½Ö´Ö¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î²ñÏÃ¤È»Ô¾ì¤Ë´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡×¤È¡¢X¤ÎÊÆ¹ñÃÏ°èÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¥â¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¤ÏDigiday¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¼ç¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤ÎÂçÎÌ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í½»»¤òÅê¤¸¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÆÈ¼«¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
ÃêÁª²ñ¤Ç¤Î»Üºö¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤È¤ÎÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
ÃêÁª²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆX¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç2650Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤È¶¨¶È¤·¡¢½Ä·¿¡¢²£·¿¤ÎÃ»¼Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¸å¤ËÆÈÀêÅª¤ËÀ©ºî¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¸å¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª»á¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹½À®¤ä¶¥Áè¤ÎÇØ·Ê¡¢¤µ¤é¤ËÈà¤ÎÎ©¾ì¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤êÆÀ¤ëÉñÂæÎ¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢X¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤ÈÆ°²èÂÎ¸³¤Î¶¯²½
º£²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½é¿´¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¡×¤È¸Æ¤Ö¥·¥ç¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
Àµ¼°È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Æ°²è»ëÄ°ÂÎ¸³¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥ß¥¹»á¡£
¡Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿AIµ»½Ñ¤¬Âç¤¤Ê¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡Ø¸«¤Æ¡¦¶¦Í¤·¤Æ¡¦¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ù¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÍÆ°×¤À¤«¤é¤À¡×¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÅöÁ³¥Ö¥é¥ó¥É¹¹ð¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤ÎÅý¹çÅª¤Ê¶¨»¿¤«¤é¡¢Í½»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤´ë¶È¸þ¤±¤Î¥×¥ê¥í¡¼¥ë¹¹ð¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖX Originals¡×¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÖÁÈ·²¤È¤ÎÏ¢Æ°
¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢X¤ÎÂç·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOriginals¡×ÏÈ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤ä¥»¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤ÎÆ°²è¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥â¥¢¡ÊRushmore¡Ë¡×¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥ó¥×¥ê¥¢¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ëÆü¼¡¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÖÁÈ·²¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¡¢X¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¡ÖX Originals¡×¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥¹¥¿¡¼ËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ý±×²½ÀïÎ¬¤È¹¹ð¼ç¤Î¼è¤ê¹þ¤ß
º£²ó¤Î»Üºö¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Î¼ý±×²½¤Ë¸þ¤±¤¿Í½¹Ô±é½¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¹¹ð¼ç¤¬¤É¤¦»²²Ã¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î·Á¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£X¤¬Âç¼ê¹¹ð¼ç¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹¹ðÅê»ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ÎÄñ¹³¤òÆÍÇË¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢FIFA¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÏÃ¤»¤ë¡£¸ø¼°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¡£
¡ÖFIFA¤Î¸ø¼°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥²¥ê¥éÅª¤Ë²ñÏÃ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â²æ¡¹¤È¤ÎµÄÏÀ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
X¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²ñÏÃ¡×¤È²áµîÂç²ñ¤Î¼ÂÀÓ
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎÎ°èÁ´ÈÌ¤ÇX¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²ñÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌäÂê¤ÏÂ¿¤¯¤È¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆX¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ®Êó¡¢°ÜÀÒ¾ðÊó¡¢»î¹çÃæ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ®¤¯½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤ºX¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢X¡ÊÅö»þTwitter¡Ë¤Ï¡Ö#WC2022¡×´ØÏ¢¤ÇÀ¤³¦1470²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ200Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢1ÉÃ¤¢¤¿¤ê24400·ï¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»Ù±ç¤Î³ÈÂç¤È2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¶¯²½
¡ÖX¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡¢Áª¼ê¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢ÊüÁ÷¶É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥Ô¥ó¥¿¥ì¥ê»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥ß¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢X¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎÎ°è°Ê³°¤â´Þ¤á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁØ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¶¨¶È¤ÎÊýË¡¤òºÆÀß·×¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤Þ¤¿²ñÏÃ¤¬³èÈ¯¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»Ù±ç¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¥¹¥ß¥¹»á¡£
¡Ö¸ø¼°¤Ê´Ø·¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ø¤³¤³¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃÖ¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¼«¤é´¶¤¸¤ÆÆ°¤¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§¡ÆWe¡Çre in a league of our own¡Ç: How X is planning to take over the World Cup, starting with Draw Day¡Ï
Krystal Scanlon¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë