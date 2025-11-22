「スポーツネット・ロサンゼルス」が投稿

“変顔ラッシュ”に歓喜だ。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」はワールドシリーズの舞台裏に迫る「Backstage Dodgers」を放送している。20日（日本時間21日）の最新映像に先駆け、自社SNSではなぜかドジャース・大谷翔平投手の謎の表情を投稿。米ファンは「本当にかわいい」「もっと頂戴」とざわついている。

同局は「あなたが必要としているとは思わなかったショウヘイのコンテンツをどうぞ 今夜7時放送の#BackstageDodgersの新エピソードをお見逃しなく！」として番組の告知を行った。そしてフォーカスされたのが、カメラを見つけては変顔を繰り返す大谷だった。

X（旧ツイッター）では計4シーン、インスタグラムでは12場面が収められている。球場に訪れる場面や試合前のベンチ、通路など様々な場所で撮影されており、眠たい表情や“ガンを飛ばす”ような険しいものまでバラエティ豊かなラインナップとなっている。

愛らしい“クソガキ”に米ファンも大興奮だ。「ショーが大好き」「大きい赤ちゃん」「世界で最も幸せな男」「なんてハンサムなんだ」「最高にカワイイイイ」「ハン

大谷は今季打者として55本塁打を放ち、リーグトップのOPS1.014をマークした。また投手としても復帰を果たし、計14試合に先発登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振。11月には3年連続、自身4度目のMVPを獲得した。（Full-Count編集部）