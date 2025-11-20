百名店「ラステイクス」が手がける、カウンター6席のステーキレストラン（東京・月島）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、月島にオープンしたステーキ専門店です。オーナーの加藤氏自らが店に立つライブ感が魅力のカウンターレストラン。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

Béarnaise RUSTEAKS（東京・月島）

外観 写真：お店から

2025年10月10日、月島駅6番出口から徒歩約1分のところに、ステーキと一品料理を楽しめる「Béarnaise RUSTEAKS（ベアルネーズ ラステイクス）」がオープンしました。広尾にある食べログ ステーキ・鉄板焼き EAST 百名店「RUSTEAKS」を運営する株式会社RUSTICがプロデュースする新店です。

オーナー加藤良介氏は、都内ホテル、フレンチやイタリアンの店で腕を磨き、グリルダイニング「WAKANUI」で経験を積んだ後、独立。2015年6月、広尾に「RUSTEAKS」をオープンさせました。

広尾の店舗の認知度も上がり、開業から10周年となる節目の年。以前から構想を練っていたという“お客様との距離が近いテストキッチンのようなお店”が形になりました。店名は、フランスの伝統的なステーキソース「ベアルネーズ」から命名したのだとか。

アンガスビーフサーロインステーキ ベアルネーズ 写真：お店から

こちらでは、本店仕込みのクラシックなステーキにプラスして、オリジナルの一品料理がいただけます。なかでもおすすめは「アンガスビーフサーロインステーキ ベアルネーズ」（3,740円）。クラシックなベアルネーズソースをたっぷりつけて食べたいですね。

牛脂フライドポテト 写真：お店から

付け合わせでお馴染みの人気メニュー「牛脂フライドポテト」（1,210円）が単品で登場。表面はガリガリ、中はほっくりの独特な食感がクセになります。

藁を燻して香りを纏わせる 写真：お店から

栄養価がもっとも高い春から初夏の牧草で育った仔羊をローストして藁で燻した「NZ スプリングラム“ワカヌイ” 藁燻し」（3,300円）。燻製香が食欲を刺激する一品です。

オリジナルGolden Ale“ベアルネーズ シーフード”（1,400円） 写真：お店から

オリジナルラベルのビールは、ゴールデンエールとIPAの2種類から選べます。世界の産地から厳選したワインや、国産ウィスキーの用意も。

店内の所々に飾られたアートが雰囲気を演出 写真：お店から

座席は、カウンター6席のみ。目の前で仕上げた料理をできたての状態で提供してくれる、本店とは趣向の異なるカウンターレストラン。営業日は週4日と少なく、オーナー自らワンオペで料理とサービスをこなす日も多いため、価格を抑えめに設定しているとか。さまざまなポテンシャルを感じさせる新業態のお店、予約が取れなくなる前に伺いたいですね！

食べログレビュアーのコメント

NZ スプリングラム“ワカヌイ” 藁燻し 写真：お店から

『ステーキは食べたいものの、海外スタイルのステーキはソースが単調で副菜も多くてツライ私。こちらのNZ スプリングラム “ワカヌイ” 藁燻しは、ほのかに感じる藁の燻製の香りが食欲増進、脂身もおいしいラム肉! アンガスビーフサーロインステーキ ベアルネーズのベアルネーズソースは、フランスの伝統的なソースらしく濃厚でしっかりしたソースに見えましたが、重たくなく牛肉との相性が最高で、お肉をおいしくいただけました！カウンターでシェフとの会話を楽しみながらワインがすすみ、のんびりゆっくりおいしい楽しい食事ができました。週末の楽しみができました』（e488d6さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆Béarnaise RUSTEAKS住所 : 東京都中央区佃2-8-5 1FTEL : 050-5597-2475

文：斎藤亜希

