°Û¹ñ¤ÇÌµÁÐ¡È455¡õ1.102¡É¡Äµð¿Í23ºÐ¤¬¡ÖÍèµ¨¤Î´õË¾¡×¡¡2Ç¯ÌÜÈôÌö¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
µð¿Í¡¦¹Ó´¬¤¬¹ë½£¤Ç¤ÎWL¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡µð¿Í¤Î1Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤¬¡¢»²²ÃÃæ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÂÇÎ¨.455¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î23ºÐ¤Ï¡¢¾åÉðÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï4·î15Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±21Æü¤Ë¤Ï2·³¤Ø¡£6·î19Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¡¢8·î13Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤òÃæ¿´¤Ë31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢54ÂÇ¿ô16°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.296¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¥ª¥Õ¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£¤Þ¤À4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ê¤¬¤é11ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.455¡£¤³¤³¤Þ¤Ç6»Íµå¤Ê¤É11½ÐÎÝ¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Ç½ÐÎÝÎ¨.647¡¢OPS1.102¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÎ¨¤ÈOPS¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É1¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç11½ÐÎÝ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡×¡ÖÌöÆ°¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÍèµ¨¤Î´õË¾¡×¡ÖË½¤ì¤È¤ë¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë