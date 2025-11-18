お笑いコンビ・モンスターエンジンの西森洋一が１７日、インスタグラムを更新し、実家の工場が「つぶれるかも…」とつぶやき応援の声が上がっている。

西森はＸに「実家の工場…つぶれるかも…」と投稿。インスタには父親との２ショットもアップし、工場の危機を救うため「オーダーパター屋さんを、親父の為にやろうかと思います。二人で作ります。接客は僕がします。是非！」と呼びかけた。

「親父、暇です！暇を持て余した職人の遊び」とつぶやき「親父の工場は、取引先から注文を貰えなくなり、今…かなり大変です。どうか、宜しくお願いします。超精密なパター作れますよ！」とアピールしていた。

Ｘには９０件を超えるコメントが寄せられ「読んでいて胸がギュッとなりました…。大切な場所が、形を変えてでも続く道があれば嬉しいなと静かに願っています」「クラファンしてくれたら支援します：「東大阪従業員１０人のまち工場の事務員ですが…うちもヤバい」「踏ん張ってくださいー！！ゴルフパターのやつ、発注いっぱいきますようにーーー！！」などのエールが寄せられていた。

西森は町工場芸人として有名。自らも工場で作った作品をＹｏｕＴｕｂｅなどで披露している。