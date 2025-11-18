マクドナルド“冬の風物詩”「グラコロ」11月26日より限定登場 新商品「コク旨ビーフデミグラコロ」も
【モデルプレス＝2025/11/18】マクドナルドは、2024年にグラコロ史上初めてリニューアルして生まれ変わった冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を11月26日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルが2024年に行われ、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。2025年で33年目を迎え、すっかり冬の風物詩として長年好評を得ている。
さらに、今回の新作となる「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」にビーフシチューをイメージした旨みとコクが特長のビーフデミフィリングを合わせた、贅沢な味わいの期間限定商品。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケにコクのあるデミグラスが絡み合う1品だ。
サイドメニューとして登場する新味の「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味がマックフライポテト（R）と相性抜群の1品。いつものマックフライポテトを味変して楽しむことができる。（modelpress編集部）
1993年に初登場して以来、冬の風物詩として長年好評を得ている「グラコロ」。チーズのコクが広がるクリーミーなホワイトソースとサクサクの衣で、エビとマカロニのおいしさが際立つグラタンコロッケに、キャベツと濃厚なタマゴソース、スパイス感が特長の特製コロッケソースを合わせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズではさんだ。
毎年好評の「グラコロ」に、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出したビーフデミフィリングを合わせた。洋食のビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バターが香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、贅沢な味わいの限定商品。
「マックフライポテト（R）」をいつもと違う味で楽しめる「シャカシャカポテト（R）ローストガーリックバター味」が期間限定で登場。香ばしいローストガーリックにまろやかなバターの風味が後を引くおいしさで、外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ、「シャカシャカ」して味わうことができる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
◆マクドナルド、“冬の風物詩”新商品発表
「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルが2024年に行われ、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。2025年で33年目を迎え、すっかり冬の風物詩として長年好評を得ている。
サイドメニューとして登場する新味の「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味がマックフライポテト（R）と相性抜群の1品。いつものマックフライポテトを味変して楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆グラコロ
1993年に初登場して以来、冬の風物詩として長年好評を得ている「グラコロ」。チーズのコクが広がるクリーミーなホワイトソースとサクサクの衣で、エビとマカロニのおいしさが際立つグラタンコロッケに、キャベツと濃厚なタマゴソース、スパイス感が特長の特製コロッケソースを合わせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズではさんだ。
◆コク旨ビーフデミグラコロ
毎年好評の「グラコロ」に、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出したビーフデミフィリングを合わせた。洋食のビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バターが香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、贅沢な味わいの限定商品。
◆シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味
「マックフライポテト（R）」をいつもと違う味で楽しめる「シャカシャカポテト（R）ローストガーリックバター味」が期間限定で登場。香ばしいローストガーリックにまろやかなバターの風味が後を引くおいしさで、外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ、「シャカシャカ」して味わうことができる。
【Not Sponsored 記事】