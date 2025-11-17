2025年11月15日、中国のゲーム専門メディア・遊民星空は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の胡蝶（こちょう）しのぶのキャラクターCMが公開されたことを紹介した。（本記事はネタバレを含みます）

同日、記事は劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の蟲柱・胡蝶しのぶのキャラクターCMが、アニプレックスのYouTube公式チャンネルで公開されたことを紹介。「物語の始まりに立ち返り、しのぶが迎える必然の死の結末を見つめる内容となっている」と述べた。

中国のネットユーザーからは「耐えられない」「しのぶは負けていない」「泣きすぎてもう限界、胸が痛すぎる」「あんなに優しいしのぶ姉さん。本当に泣ける」「昨日映画を見たけど、しのぶの場面で泣いてしまった」「（胡蝶は）一番好きな女性キャラクターだ。漫画を思い出す度に胸が痛くなって、映画を見に行く勇気が出ない」との悲痛の声が寄せられた。

また、「この場面でのテーマ曲のアレンジ、本当に豪華だった」「このアニメは本当に良くできてる。王道で手堅いストーリーなのに、演出と音楽が神がかってる」「感情表現がすごく繊細で、アクション演出も頂点レベル。映画館では泣きじゃくってる人がたくさんいたよ」「昨日映画を見終わったけど、すごく良かった。次の無限城編二部作も楽しみ。『鬼滅の刃』はここ数年で唯一、一話も欠かさず追っている作品だよ」と評するコメントも多数寄せられた。

さらに、「蟲柱の死は、上弦の弍を倒すための布石になった」「彼女が生き残っていたら、鬼殺隊は上弦の弍に勝てなかったから、彼女はどうしても死ぬ必要があった。その死は悲惨でありながらも、命を懸ける覚悟の表れだった」との冷静な声もあった一方で「炎柱や音柱の血戦とは違い、蟲柱は一撃で倒されてしまう。この展開は個人的には受け入れにくい。あとで上弦の弍に吸収されるシーンは伏線かなと思ったけど、結局主人公たちが倒すための都合のいい展開に使われている印象がある」と指摘する声もあった。（翻訳・編集/岩田）