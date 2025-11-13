冬になるとダイエットがうまくいかないし、じわじわ体重が増えていく…そう感じる人も多いですよね。そこで今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士をもつおにゃさんに、冬におすすめしたい「食べて満足できる食べやせスープ」を楽しむコツを伺いました。また、忙しい日にも取り入れられる「豚肉と大根とネギのシンプル豚汁」のつくり方も合わせて紹介します。

食べすぎを防ぐには「スープ」がおすすめ！

外が寒いと動くのがおっくうになって、家にいる時間が増え、つい手軽なものに手が伸びやすくなります。

パンやお菓子、温かい麺類などはすぐ満たされるけれど、ちゃんと食べてないと、その結果、またすぐなにかをつまみたくなる。この「なんとなく食べる」が重なっていくと、体が重く感じることも。

そんな冬にこそ、毎日の食卓に取り入れたいのがスープです。スープは温かくてほっとしますし、簡単でつくりやすいので続けやすい。そしてなにより、ポイントを押さえれば無理に我慢しなくても、自然と食べすぎを防げるのが魅力です。秋になったらわが家の食卓は毎日スープが登場しますよ。

ここでは「食べて満足できる食べやせスープ」のコツを、シンプルに3つに絞ってお伝えしますね。

1：まずは、体を温めてから食べる

食事の最初に、温かいスープをひと口。それだけで体がほっと温まります。

体が冷えたまま食べ始めると、気持ちが落ち着かず「もっと食べたい」と感じやすいことがあります。反対に、先に温かいものが入ると、満足感が出やすいんです。「ちゃんと食べた」という感覚が食事中にしっかり感じられるようになります。

使う食材は特別でなくて大丈夫。みそ、大根、ニンジン、ネギ、キノコ、豚肉など、冬に自然と使いやすいもので十分です。旬の食材を使うだけで、食べ終えたあとに疲れにくいですし、満足度も高いです。

2：スープ1品で満足するためには「具をしっかり」入れる

「スープって軽いから、結局あとでお菓子を食べちゃう…」そう感じること、ありませんか？ それは具材が少ないからです。

満足感が出るスープは、飲み物ではなく「食べるスープ」。器に盛ったとき、具材がしっかり見えている状態が目安です。 おわんに盛った時に、具材がスープよりも多いくらいの方がよいです。

さらに、迷わないためのコツは主役をひとつだけ決めること。

豚肉、鶏肉、豆腐、卵。この中から、その日どれかひとつ。主役が決まれば味がぼやけず、しっかり「食べた感」が残ります。 その結果、食後にお菓子をつまみたくなる回数が自然に減っていきますよ。

3：野菜は種類を増やすと、自然にかめる

「野菜をたっぷり」と聞くと、つい量を増やそうとしがちですが、ここで大事なのは種類です。

たとえば、

・大根 × 長ネギ

・白菜 × ニンジン

・ゴボウ × マイタケ

こんなふうに2種類以上を組み合わせると、食感に変化が出ます。食感が変わると、自然とかむ回数が増えて満足感も上がります。 結果、食後に「まだ欲しい」が起こりにくくなると感じています。

「野菜は2種類入れる」これだけ決めておくと、買い物も迷わず調理もシンプル。帰宅後や忙しい日でも続けられます。

冬のダイエットは、「無理してがんばる」より自然と満足できる食べ方に変えることが大事。まずは、食事の最初に温かいスープをひとくち飲んでみてください。それだけで、無理なく適量で満足できるようになります。

忙しい日にもつくりやすい「豚肉と大根とネギのシンプル豚汁」

豚肉を少し入れるだけで、いつものみそ汁が主役級の一品になります。豚肉のうま味と、大根と長ネギの優しい甘味が合わさって、スープ自体に深みが出るので、これだけでしっかり満足できるんです。

具材は多くなくて大丈夫。大根とネギだけでも十分おいしいので、忙しい日にもつくりやすいのがうれしいところ。わが家でも、11歳と7歳の子どもたちに人気で、気づくとお鍋が空になっています。

シンプルなのに、また食べたくなる「冬の定番スープ」としてぜひつくってみてください。

●豚肉と大根とネギのシンプル豚汁

【材料（2〜4人分）】

豚肉（お好みのもので） 100〜150g

大根 200g

長ネギ 1本

だし汁 1000mL

みそ 大さじ4

七味 お好みで少々



※ 写真では豚肩ロースを使用

●つくり方

（1） 大根はイチョウ切りに、長ネギは斜め切りにする。豚肉は鍋で炒めて色が変わってきたら、大根を加えて炒める。長ネギも加えてさっと炒める。

（2） 鍋にだし汁を入れて沸騰後、弱火で5〜8分煮る。お玉で軽くすくい取る。

（3） みそを溶き入れる。（みそは合計で大さじ4〜5を目安に、ご家庭のみその塩分によって調整してください）。器に盛りつけ、お好みで七味をふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう