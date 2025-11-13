コペックは今季故障でポストシーズン登板0

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースはこのオフ、6選手がFAになった。マイケル・コペック投手もその一人。優勝パレードやセレモニー後に訪れた“所属未定”。美人妻からは本音が漏れた。

ドジャースは3日（日本時間4日）にロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、ナインや家族はムーキー・ベッツ内野手の大豪邸でパーティを楽しむなど、歓喜のひと時を過ごした。モーガンさんはその後に自身のインスタグラムを更新。充実の日々を振り返り、「クルーのみんなと外にいるよ！見て、なんだかデジャヴみたい！ 神様が道を作ってくれた！」「ロサンゼルス、大好き！」と綴った。

そして「パレードの日・第1弾。もうすでにみんなが恋しい」と“ロス”に陥っていることも明かした。ドジャース夫人会のメンバーとセレモニーやパーティを楽しむ場面を投稿し、名残惜しさが伝わってくる。また、「パレード第2弾」としての別の投稿では、パレード中のバスの様子をアップしている。

コペックは2024年夏のトレードでホワイトソックスから加入した。剛腕を武器に移籍後は24登板で4勝0敗、防御率1.13の好成績を残し、ポストシーズンでも10試合に登板。今季は故障もあって14登板にとどまり、6ホールド、防御率2.45。ポストシーズンの出場はなかった。オフは自慢の髭を剃り落としたことも話題を呼んだ。（Full-Count編集部）