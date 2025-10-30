スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」で、クリスマスに向けた大型フェアが2025年11月1日(土)よりスタートする。【写真】「スヌーピータウンショップ」のクリスマス第一弾！スヌーピーときょうだいをモチーフにしたグッズを見る「スヌーピータウンショップ」のクリスマス第一弾が11月1日(土)にスタート！シーズンイベントの中でもとくに注目度の高いクリスマス