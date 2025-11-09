U-17日本代表とW杯で対戦する”最強“ポルトガルがリベンジに燃える！「日本を超リスペクト、並外れたチーム」

カタールで開催中のU-17ワールドカップ。

U-17日本代表はグループBを戦っており、ここまで1勝1分の2位。モロッコを2-0で下したが、ニューカレドニアには0-0で引き分けた。

9日のグループステージ最終節では首位ポルトガルと激突する。

そのポルトガルは2試合で12得点・1失点と圧倒的強さを見せている。ニューカレドニアには6-1、モロッコにも6-0で圧勝。

グループHの2試合で11得点を奪ったブラジルを上回り、今大会で最も多くの得点を記録している。

そのポルトガルU-17代表のビーノ監督と、17歳のFWトマス・スアレスは、『Canal 11』で、日本戦についてこう話していたそう。

ビーノ監督

「最近、我々は彼らに負けた。その状況をひっくり返したい。

日本を大いにリスペクトしなければならない。並外れたチームであり、いいサッカーをするし、とても組織的だ。それが我々に多くの困難をもたらすだろう」

FWトマス・スアレス



「日本が難しいチームであることは分かっている。最近、彼らに敗れたけれど、僕らはいい試合をするために準備万端だ」

U-17日本代表は、9月のリモージュ国際大会でポルトガルと対戦し、瀬尾凌太（桐蔭学園高）のゴールにより、1-0で勝利している。

ポルトガルはその時のリベンジを狙っているようだ。なお、今大会で9番を背負うはずだった瀬尾は、怪我のために不参加となった。